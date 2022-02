Bagueira renuncia à suplência na Alerj e seguirá vice-prefeito de Niterói

Oficialmente convocado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para assumir a cadeira do deputado cassado Vandro Família, do Solidariedade (SDD), o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, preferiu continuar exercendo seu mandato no Executivo municipal, renunciando ao cargo de primeiro suplente do SDD.

Na sua decisão, Bagueira ressaltou a importância de estar unido ao projeto político do ex prefeito Rodrigo Neves e o trabalho em conjunto com o prefeito Axel Grael.

“Decidi renunciar ao honroso cargo de deputado estadual pelo Estado do Rio, no qual fui convocado mais uma vez. Primeiro quero agradecer aos 24.426 eleitores que a mim confiaram esse desafio, sendo 14.876 deles, niteroienses. Tomo essa decisão porque acredito que contribuo muito mais com a nossa cidade permanecendo no cargo de vice-prefeito, no qual fui eleito formando chapa com o companheiro Axel Grael. Vencemos essa eleição no primeiro turno com 62,5% dos votos válidos, o que demonstra plena confiança no nosso trabalho e na continuidade do projeto político liderado pelo amigo Rodrigo Neves. Agradeço ao presidente André Ceciliano da Alerj – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela acolhida no tempo em que ali estive”.

RENÚNCIA SERIA NECESSÁRIA

Bagueira está há 1 ano e 1 mês no cargo de vice-prefeito de Niterói. Ele faz parte do grupo político de Rodrigo Neves (PDT), pré-candidato ao governo do estado do Rio e, na ALERJ, provavelmente faria oposição ao governador Cláudio Castro. No entanto, como Bacelar deverá concorrer à reeleição, tendo que, para isso, desincompatibilizar-se do cargo de secretário até 180 dias antes da eleição, ou seja, até o início de abril, considerando que o pleito será em 2 de outubro, Bagueira não chegaria a ficar sequer dois meses no cargo.

Para assumir transitoriamente o cargo de deputado estadual, Paulo Bagueira teria que renunciar ao cargo de vice-prefeito de Niterói. Recente entendimento da Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão do Desembargador João Batista Damasceno, dispõe que “posse no segundo cargo eletivo implica renúncia ao cargo anteriormente ocupado e quem renuncia a direito não pode pretender voltar a exercê-lo”.

NOVA DEPUTADA

Como Bagueira renunciou à suplência, a vaga deve ser ocupada pela agora 2ª suplente do SDD, a gonçalense Paula Tringuelê, com base eleitoral em Guapimirim, município onde já foi primeira-dama e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela é advogada e tem 47 anos.