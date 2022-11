Bacia do Rio Jacaré será revitalizada

O Rio Jacaré, que fica na Região Oceânica de Niterói, receberá serviço de recuperação com soluções de bioengenharia. O contrato para a realização do trabalho foi publicado no Diário Oficial do Município. O prazo para a conclusão da obra é de pouco mais de um ano.

A coordenação do PRO Sustentável informou que a ação engloba a recuperação do leito do Rio Jacaré e suas 30 nascentes. A recuperação envolve remoção da camada de assoreamento, a implantação de bacias de retenção de água e de biorretenção para recuperar a quantidade de água no seu leito, ou seja, recuperar a vazão do rio.

Serão suprimidas as espécies exóticas e será feito o plantio de espécies nativas na faixa marginal de proteção do rio e das nascentes. Além disso, serão feitas atividades de envolvimento e educação ambiental e sanitária dos moradores para que se tornem coprotagonistas nas atividades de recuperação do rio e suas nascentes, ajudando no plantio da vegetação na faixa marginal e na sua manutenção.

Os moradores também serão instruídos a separar resíduos domésticos nas próprias casas e sua deposição adequada nos equipamentos de coleta seletiva que a CLIN já está implantando. A meta é transformar o Jacaré em um bairro ambientalmente sustentável. Os trabalhos devem ser concluídos até o fim de 2023, serão realizados pela empresa Construtora Zadar, e custarão aproximadamente R$ 23 milhões.