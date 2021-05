Axel manifesta revolta e consternação com homicídio de fotógrafo no Santo Cristo

Na habitual reunião do gabinete de crise da Covid-19, onde as informações levantadas pelo comitê científico são levadas ao público através de transmissão ao vivo via rede social, o prefeito de Niterói, Axel Grael, comentou a morte de Thiago Freitas de Souza, morador do Santo Cristo, na região do Fonseca, Zona Norte de Niterói, assassinado no último sábado (17), após reclamar de barulho com um bandido da comunidade.

“Tivemos uma situação que muito nos revoltou, que muito nos consternou aqui na cidade de Niterói. Nós vimos o fotógrafo Thiago Freitas de Souza, do Santo Cristo que foi o brutalmente assassinado, por reclamar de um som alto na comunidade” – afirmou.

Axel disse que a prefeitura está oferecendo apoio à família de Thiago. E cobrou providências das autoridades policiais.“Eu queria informar que o nosso secretário municipal de direitos humanos, Rafael Costa, está acompanhando esse caso muito de perto, oferecendo o apoio da prefeitura a família. Lamentamos muito o que aconteceu e cobramos das autoridades policiais que apurem essa situação para que esse crime seja desvendado e os seus responsáveis sejam devidamente punidos pela justiça”.

PERDA DE BRUNO RIBEIRO

O prefeito também registrou a perda de Bruno Ribeiro, subsecretário municipal de Educação, que perdeu a batalha para a Covid-19 no último sábado (15). Axel ressaltou que Bruno era seu amigo e que desde 2013 vinha fazendo um trabalho muito importante na prefeitura, na medida em que trabalhou ajudando a construir a política de educação de Niterói.

“Mais uma vez a gente é chamado à reflexão sobre a grande preocupação que nos traz essa Covid… que nos traz a gravidade dessa epidemia… essa doença que tem levado centenas de milhares de vidas em nosso país” – ponderou Axel.