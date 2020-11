Axel Grael vence no primeiro turno, aponta nova pesquisa

A dois dias da eleição, uma quarta pesquisa de opinião pública realizada no município de Niterói pelo GERP – Pesquisa Estratégica, apontou que, apesar da margem de erro, não haverá segundo turno na cidade. Com 41% das intenções de voto induzidas, o candidato Axel Grael do PDT, se consagraria prefeito já no primeiro turno.

Os demais candidatos, juntos, somam 31%. Sendo, Felipe Peixoto (PSD) com 11%, Deuler da Rocha (PSL) com 7%, Flavio Serafini (PSOL) e Juliana Benício (Novo) com 5%, Allan Lyra (PTC) com 3%, Renata Esteves (PMB), Tuninho Fares (DC) e Sérgio Perdigão (PSTU) não pontuaram.

A pesquisa que foi realizada entre os dias 09 e 12 de novembro, com 1.000 entrevistados que residem entre as Praias da Baia (41%), Região Oceânica (14%), Região Norte (32%), Pendotiba (12%) e Região Leste (1%).

De acordo com o estudo, na segunda pesquisa, o candidato do PDT estava com 38% das intenções de voto induzidas. Passando para 39% na terceira pesquisa e chegando aos 41% atuais. Mesmo com a margem de erro em +/- 3,16, os outros candidatos não alcançam o número necessário de votos para que haja um segundo turno.

Segundo a pesquisa, com relação a rejeição dos candidatos, 31% dos eleitores entrevistados não votariam no candidato Felipe Peixoto. Flávio Serafini aparece em segundo com 21%, seguido por Axel Grael, 18%. Allan Lyra e Deuler da Rocha ficaram empatados com 14% de rejeição, Juliana Benício tem 9%, Renata Esteves e Sérgio Perdigão têm 7% de rejeição, enquanto Tuninho Fares tem 6%. Não sabem ou não responderam, 26%, e 21% não tem rejeição a nenhum dos candidatos.



A pesquisa foi desenvolvida pelo instituto GERP e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo 06463/2020.