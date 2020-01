Axel Grael se filia ao PDT nessa semana

O Restaurante Seu Antônio, no Cafubá, na Região Oceânica, foi palco de uma coletiva sobre as eleições municipais de Niterói 2020 com o prefeito Rodrigo Neves, como presidente do PDT Municipal, Axel Grael como pré-candidato a Prefeitura de Niterói e Paulo Bagueira que virá como vice na chapa. Amanhã (29) Axel vai se filiar ao PDT para tentar o cargo público, mas nessas alianças partidárias Bagueira vai se manter no partido Solidariedade. De acordo com o pré-candidato o governo dele será de continuidade aos projetos iniciados por Rodrigo Neves, como, por exemplo, cumprir o Plano Estratégico ‘Niterói que Queremos’.

Neves disse que está muito animado e feliz para terminar o seu trabalho como prefeito de Niterói. “Investimos em média R$ 160 milhões por ano em obras, novas escolas, novos equipamentos culturais, por exemplo, isso é muito mais que a média do governo anterior que investiu R$ 40 milhões por ano. E em 2020 vamos investir quatro vezes mais. Tive ao meu lado por esses anos um camarada leal, íntegro e que ajudou em toda a administração. Com todo respeito aos demais amigos do nosso grupo político, eu não tenho dúvida que temos no Axel o perfil mais desejado pelo niteroiense para seguir em frente ao nosso trabalho em Niterói”, frisou.

O pré-candidato frisou que se foir eleito seu governo será de continuidade ao governo Neves. “Queremos ouvir a sociedade para perceber mais demandas dos niteroienses. A gestão tem sido reconhecida por diversos destaques em saneamento básico, gestão de resíduo sólido, educação, saúde, urbanismo e mobilidade. Vamos dar continuidade a todas as obras que estão em andamento e vamos cumprir com o plano Niterói que Queremos que é um plano a longo prazo”, comemorou.

Neves e Grael: sucessão para manter legado e contra o fascismo. Fotos: Flávia Abranches

Já o vice, Bagueira, frisou o bem comum da cidade como um grande objetivo da chapa. “Aqui não discutimos uma candidatura e sim uma continuidade de governo que está dando certo para a cidade e para a população. Minha origem é do parlamento e do legislativo sempre na construção da unidade. Quero ajudar a construir a cidade junto com o programa de governo dessa gestão, que não termina em 2020. Não existe uma subordinação do legislativo com executivo, existe uma preocupação única que é a cidade e população”, frisou.

MUDANÇAS DE PARTIDOS

Sobre as mudanças de partidos Neves explicou sobre a migração do Axel para o PDT. “O PV já sinalizou que estará conosco. Nossa aliança é de quase 15 partidos, como por exemplo PPS, PP, PcdoB, Patriotas, PT, PSB e muitos outros que deram apoio na eleição de 2016. Agora vamos buscar diálogo para essa chapa Axel/Bagueira nessa grande união por Niterói”, pontuou. Questionado se Bagueira vai mudar de partido ele negou a possibilidade.

ALIANÇA COM GOVERNO DO ESTADO

Na semana passada Rodrigo almoçou com o governador do Rio sobre a continuidade de aliança com o Governo do Estado. “Viabilizamos muitas parcerias administrativas com o Estado e informei sobre a chapa e ele me assegurou que a parceria administrativa e em relação a segurança pública vai continuar”, ponderou.