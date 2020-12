Axel Grael reúne equipe para traçar prioridades de governo

O prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, se reuniu nesta sexta-feira (18) com a equipe, que está quase completa, e que vai caminhar ao seu lado nos próximos quatro anos. Ele passou para o secretariado a importância de manter a qualidade dos serviços apesar dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. E informou que a prioridade nos primeiros 100 dias de governo será a defesa da saúde dos niteroienses, além dos esforços para minimizar o impacto na economia do município.

“Quando assumir o cargo de prefeito, vou herdar um município com autoestima resgatada, contas públicas planejadas, saúde fiscal e plano estratégico definido. Niterói tem um projeto de cidade, tem um legado deixado pelo prefeito Rodrigo Neves, que precisamos proteger. Confio nesta equipe, que mescla novos nomes com grande parte dos profissionais com quem trabalhei nos últimos anos, para fazer nossa cidade continuar seguindo em frente”, disse Grael, ressaltando que seu governo será de continuidade, com inovação, “para fazer de Niterói uma cidade cada vez mais sustentável, próspera e justa”.

O prefeito Rodrigo Neves estava presente, na reunião e ressaltou a responsabilidade de governar um município em meio a uma pandemia. “Vocês têm o privilégio de participar deste seleto grupo que governará a cidade com o prefeito Grael. Isso demanda espírito público, trabalho, competência e amor a Niterói. Tenho certeza que o governo Grael será vitorioso. Axel é íntegro, preparado e competente, com capacidade de liderança. Tenho certeza de que Niterói continuará sendo referência em todas as áreas da administração pública”, disse.

Rodrigo Neves sancionou o projeto de lei aprovado pelo Legislativo estendendo os programas Renda Básica Temporária, Busca Ativa e Empresa Cidadã, até março de 2021. O projeto de lei também prevê a manutenção, pelo mesmo período, da distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, do auxílio aos microempreendedores individuais (MEIs), além de conceder um auxílio, por três meses, para taxistas e motoristas de vans escolares.

Grael disse que as iniciativas dos últimos anos dão a Niterói melhores condições para a retomada e pediu à equipe que não meça esforços para garantir a geração de empregos e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Até a chegada da vacina, o Renda Básica Temporária, auxílio pago às famílias em vulnerabilidade social, será mantido, assim como o Empresa Cidadã, que está permitindo a manutenção de 12 mil postos de trabalho na cidade.

Secretariado

SECRETARIA EXECUTIVA – Bira Marques

CHEFIA DE GABINETE – Mariane Thamsten

COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – Valéria Braga

SECRETARIA DE GOVERNO – Rúbia Secundino

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – Luiz Vieira

CERIMONIAL – Haroldo Enéas

COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO – Leonardo Caldeira

SECRETARIA DE FAZENDA – Marília Ortiz

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – Ellen Benedetti

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Cristiane Mara Rodrigues Marcelino

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – André Diniz

SECRETARIA DE URBANISMO E MOBILIDADE – Renato Barandier

PROGRAMA NITERÓI DE BICICLETA – Filipe Simões

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – Dayse Monassa

CLIN – Luís Fróes

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – Leandro Portugal

SECRETARIA DE OBRAS – Vicente Temperini

GECOPAV – Wilton Ribeiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – Giovanna Victer

SECRETARIA DE ESPORTES – Luiz Carlos Gallo

SECRETARIA DE CULTURA – Leonardo Giordano

FAN – Marcos Sabino

NELTUR – Paulo Novaes

CAMINHO NIEMEYER – Barbara Siqueira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – Vinícius Wu

SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA – Cel Paulo Henrique de Moraes

PACTO NITERÓI CONTRA A VIOLÊNCIA – Maria das Graças Raphael

GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO/NITERÓI PRESENTE/CISP – Cel Gilson Chagas

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL – Cel Walace Medeiros

SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Roberto Nunes Teixeira

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Vilde Dorian

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL – Anderson Pipico

SECRETARIA DO IDOSO – Luiz Antônio Fernandes (Zaf)

COORDENADORIA DE ACESSIBILIDADE – Jeniffer Lynn

COORDENADORIA TRABALHO E RENDA – Brizola Neto