Axel Grael manda investigar mortandade de peixes na Lagoa de Piratininga

O prefeito de Niterói, Axel Grael determinou que seja investigada uma nova denúncia de mortantade de peixes na Lagoa de Piratininga. A população local denunciou o caso na Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj (CDMA). Acionadas pelo prefeito, equipes da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) estiveram na região quinta-feira (6), e continuam o trabalho nessa sexta (7) para a limpeza da lagoa. Ao todo já foram retirados 120 sacos de resíduos.

A Prefeitura de Niterói informou que as altas temperaturas e um processo de assoreamento por décadas contribuíram para a situação. Disse ainda que o monitoramento da água da lagoa é realizado regularmente e que vai iniciar a implantação de técnicas alternativas para reduzir a camada de lodo da Lagoa de Piratininga. O diagnóstico da qualidade do lodo já foi concluído e os equipamentos para a redução da camada de lodo serão implantados ainda este mês.

A Lagoa de Piratininga sofre com a falta de renovação da água desde 2019, quando parte do Túnel do Tibau, que liga o mar e a Lagoa desmoronou. A passagem ainda não foi consertada e a falta de renovação hídrica gera diminuição dos peixes. Além de afetar os animais o problema impacta diretamente a economia de dezenas de famílias que sobrevivem, ou sobreviviam, da pesca na região.

Em recente entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA, o prefeito Axel Grael explicou em detalhes o funcionamento da comporta que regula o fluxo das marés na lagoa. É uma obra complexa que exige muito estudo e vai começar em breve.

No final de 2020 foram retirados 200 metros cúbicos de rochas do interior do túnel, mas desde então nenhuma mudança foi vista no local.

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj (CDMA) informou que as causas da mortandade ainda serão investigadas, mas há indícios de que o problema tenha sido causado por falta de oxigenação na água, devido ao despejo ilegal de esgoto e acúmulo de lixo, entre outras irregularidades encontradas. A partir do que foi verificado pelos técnicos, a CDMA irá produzir um relatório que será encaminhado ao Ministério Público Estadual, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niterói.

A Prefeitura de Niterói informou ainda que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a concessionária Águas de Niterói, intensificou a fiscalização das casas que não estão ligadas à rede de esgotamento sanitário, contribuindo para a diminuição do lançamento de efluentes sem tratamento nas lagoas. Mais de 2 mil imóveis da Região Oceânica tiveram sua ligação na rede de esgoto vistoriada pela Prefeitura de Niterói em 2021. A implantação do Parque Orla de Piratininga, que está com obras em andamento, é uma grande contribuição para a recuperação da Lagoa de Piratininga, com recuperação do ecossistema da região. É a principal obra deste tipo no país, inclusive premiada no exterior.

OBRA DO TÚNEL DO TIBAU

A obra está a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) e a Prefeitura de Niterói vai custear o projeto que ficou orçado em R$ 1,3 milhão e a previsão era de que durasse seis meses. No início de 2019 parte do túnel desmoronou e os sedimentos impedem a renovação da água, o que afeta dezenas de pescadores que usam a pesca como sustento. A obra do túnel foi feita pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e entregue em 2007 e cerca de 70 famílias vivem da pesca na localidade e a qualidade da água é fundamental para essa prática.