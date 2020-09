Axel Grael faz caminhada pelo Centro de Niterói

O candidato a prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), da coligação União por Niterói, fez uma caminhada no Centro de Niterói no início da tarde desta terça-feira (29), durante o horário do almoço, ao lado do prefeito Rodrigo Neves. De lá, eles seguiram para o tradicional restaurante Caneco Gelado do Mário, também no Centro. Durante a caminhada, cumprimentaram apoiadores, cumprindo os protocolos de distanciamento social, e ouviram as demandas da população.

Grael relembrou as melhorias feitas na região nos últimos oito anos, como a obra da Avenida Marquês do Paraná, que proporcionou mais fluidez ao trânsito e acabou com o gargalo formado no cruzamento com a Rua Dr. Celestino, para quem seguia do Centro para a Zona Sul.

“A obra da Marquês do Paraná é emblemática. Era uma demanda antiga da população e nós tiramos do papel. Implantamos uma nova ciclovia, interligada com as avenidas Amaral Peixoto e Roberto Silveira. Isso estimula o uso do transporte sustentável e ainda ajuda a diminuir o trânsito na cidade. Essa ciclovia ainda faz uma interligação com o Bicicletário Araribóia, projeto que me orgulho de ter tornado realidade nessa gestão do Rodrigo Neves”, lembrou Grael.

Grael ainda anunciou que tem como proposta de governo a requalificação urbana do Centro de Niterói, trazendo ainda mais melhorias para a região.

“O Centro de Niterói é uma importante porta de entrada da nossa cidade. Firmo aqui o meu compromisso de realizar obras de requalificação, com nova iluminação, calçadas adequadas e um novo paisagismo. Queremos também incentivar a ocupação habitacional de prédios que hoje estão abandonados. Vamos trazer mais qualidade de vida ao Centro para que Niterói continue avançando”, prometeu Grael.

O prefeito Rodrigo Neves lembrou das obras de revitalização do Mercado Municipal de Niterói, na Avenida Feliciano Sodré, que seguem em ritmo acelerado. Serão 180 lojas dos mais variados produtos, gerando emprego e renda para a população.

“O prédio do Mercado Municipal ficou abandonado por décadas e hoje, com essa revitalização, vai voltar a ser uma referência para Niterói. Essa obra faz parte de um plano de desenvolvimento de Niterói, sendo um dos pilares para a retomada da economia. Mais de três mil pequenos e médios empresários já demonstraram interesse em abrir seu negócio aqui. Com o Axel Grael como prefeito, teremos a certeza da continuidade de projetos tão importantes como esse”, ressaltou o prefeito.

Morador do Cubango, o aposentado Aluísio Antunes da Silva, de 71 anos, estava caminhando pelo Centro e fez questão de agradecer ao prefeito Rodrigo Neves e ao Axel Grael pelos investimentos feitos em Niterói nos últimos oito anos.

“Moro no Cubango e agradeço muito por tudo o que o prefeito nos proporcionou. Meu bairro é outro! Percebo a cidade mais limpa, com serviços públicos que funcionam de verdade. Tenho até medo de perder um governo tão bom como esse e a única garantia de que isso não vai acontecer é votando no Axel Grael. Ele é o nome certo para Niterói”, declarou Aluísio.

Após a caminhada, Grael e Neves seguiram para o Caneco Gelado do Mário, onde almoçaram e foram recebidos por Mário Martins, proprietário do restaurante, que é considerado Patrimônio Cultural do Estado.

“Estou há mais de 50 anos com o restaurante e nunca vi alguém fazer por Niterói o que o Rodrigo Neves fez. É o melhor prefeito que Niterói já teve. E tenho certeza que o Grael vai continuar com esse trabalho tão importante”, elogiou Mário.