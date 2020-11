Axel Grael é eleito prefeito de Niterói

Confirmando os dados da pesquisa divulgada por A TRIBUNA em sua edição de sábado, o candidato do PDT, Axel Grael, foi eleito prefeito no primeiro turno. Com quase 100% das urnas apuradas – falta apenas uma seção – o pedetista tem 62,58% dos votos válidos, sendo votado por 151.749 pessoas. Ele assume a Prefeitura no dia 1º de janeiro e terá como vice o ex-presidente da Câmara, Paulo Bagueira.

Em segundo lugar na disputa ficou o candidato do PSOL, Flavio Serafini, com 23.810 votos (9,82%), seguindo por Allan Lyra, do PTC, que obteve 22.811 votos (9,41%). Em quarto lugar ficou o candidato do PSD, Felipe Peixoto, com 17.447 votos (7,19%). Juliana Benício, do Novo, obteve 15.833 votos (6,53%) e Deuler da Rocha, do PSL, 9.126 votos (3,76%).

Pelas redes sociais, o futuro prefeito agradeceu à população.

“É com muita alegria, emoção e orgulho que recebo a noticia da nossa vitória no primeiro turno para a Prefeitura de Niterói. Essa não é uma vitória de um indivíduo, mas de um projeto sólido que transformou nossa cidade, resgatando sua autoestima e tirando do papel conquistas históricas. Agora vamos avançar ainda mais, fazendo de Niterói um lugar cada vez melhor pra viver e ser feliz. Muito obrigado!”.