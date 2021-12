Axel Grael declara Paulo Freire patrono da educação de Niterói

O educador Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Niteroiense. A lei entrou em vigor nesta terça-feira (21), a partir de sanção do prefeito Axel Grael (PDT).

Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife (PE), e é reconhecido pelo método de alfabetização desenvolvido na década de 60 e aplicado entre cortadores de cana-de-açúcar em Angicos, no Rio Grande do Norte.

O centenário do educador e filósofo ocorreu este ano. Inclusive, foi comemorado com diversas atividades culturais em Niterói. Lei sancionada em abril de 2012, pela então ex-Presidente Dilma Roussef, também declara Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira.

Preso e depois exilado por 15 anos durante a ditadura militar, Freire espalhou sua pedagogia crítica pelo mundo. Autor da obra ‘Pedagogia do Oprimido’, ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos na área de humanas, em nível mundial. É também detentor de mais de 40 títulos de doutor honoris causa.

Aqui, os principais prêmios e honrarias citados na lei sancionada:

35 títulos de Doutor Honoris Causa em diversas universidades pelo mundo;

King Baudouin International Development Prize de 1980, entregue pela Fundação King Baudouin, que tem como objetivo servir a sociedade. Paulo Freire foi a primeira pessoa a receber o prêmio. Ele foi nomeado pelo Dr. Mathew Zachariah, Professor de Educação na Universidade de Calgary;

Prêmio de Excelência para Educadores Cristãos, 1985;

Prêmio de Educação para a Paz da UNESCO, 1986;

Incluído no International Adult and Continuing Education Hall of Fame, 2008;

Uma escola pública independente de Holyoke, Massachusetts, nomeou-se “Paulo Freire Social Justice Charter School”, aprovado pelo Estado em 28 de fevereiro de 2012.