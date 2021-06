Axel Grael comemora classificação da Praia do Sossego para a Bandeira Azul

A Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói, foi classificada pelo júri nacional para receber o certificado internacional de sustentabilidade Bandeira Azul. A queridinha, que fica entre Piratininga e Camboinhas, está na lista das 22 praias brasileiras pré-aprovadas para ganhar o prêmio na temporada 2021/2022. O prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a notícia e chamou atenção para a beleza do recanto.

“A classificação nacional da Praia do Sossego para receber a Bandeira Azul é uma demonstração de que uma das mais belas áreas de Niterói tem gestão ambiental e está apta a receber o selo dentre as melhores do Brasil. Nosso objetivo é promover o turismo consciente e sustentável. Estamos trabalhando para adequar cada vez mais o manejo da região para garantir também que a Praia do Sossego siga sempre preservada”, contou Axel.

Atualmente está em construção de um pórtico de madeira na entrada da praia além da colocação de lixeiras, sinalização para educação ambiental e paraciclos, container com posto destacado para a Guarda Ambiental, banheiro acessível, lava-pé e chuveirão. Já outras obras já foram feitas como a construção da escada de pedra que dá acesso à praia com guarda corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação, tudo com acessibilidade.

A Bandeira Azul, credenciada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e Unesco, já tinha sido anunciada em maio através da assinatura de um termo de compromisso em caráter internacional. Em setembro deverá acontecer a divulgação dos resultados e a entrega das bandeiras somente em novembro.