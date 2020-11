Axel Grael agradece os mais de 150 mil votos que o levaram à vitória no primeiro turno

O prefeito eleito de Niterói, Axel Grael (PDT), agradeceu aos niteroienses pelos mais de 150 mil votos que o conduziram à vitória em primeiro turno nas eleições municipais. Durante live na manhã de ontem, ele destacou que a conquista foi um reconhecimento da população ao trabalho desenvolvido nos últimos anos pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT). Grael reafirmou compromissos anunciados durante a campanha, como a extensão do programa Renda Básica até a chegada da vacina, e um novo ciclo de investimentos na Zona Norte, com obras de revitalização da Alameda São Boaventura.



“Quero agradecer ao povo de Niterói pela resposta retumbante dada nas urnas, mostrando que aqui não há espaço para retrocesso. Nossa cidade tem vocação para o avanço. Nós temos um projeto de cidade, que o prefeito Rodrigo Neves desenvolveu nos últimos oito anos, e a população reconheceu de forma incontestável nas urnas, me escolhendo para dar continuidade ao trabalho. Quero agradecer também ao Rodrigo, que fez uma gestão reconhecida, com aprovação muito grande dos niteroienses. Aprendi muito nesses oito anos em que estive ao lado dele, construindo políticas públicas no município. O resultado que tivemos ontem vem muito em função do reconhecimento que a população teve à esse governo”, defendeu o prefeito eleito.



Axel Grael também adiantou que a tônica de seu governo será manter o ritmo de entregas à população de Niterói.



“Nos últimos 45 dias, traçamos compromissos importantes com a população de Niterói. Estou muito animado e preparado para assumir a Prefeitura e tocar nossos projetos, como a despoluição das lagoas, a conclusão da drenagem e pavimentação das ruas da Região Oceânica, a ampliação do Niterói Presente para todas as regiões da cidade, e a promoção de um novo ciclo de obras na Zona Norte, com a revitalização da Alameda. A extensão do Renda Básica até a chegada da vacina será uma prioridade já em meus primeiros dias de governo”, adiantou.



Grael destacou, ainda, a expressiva votação dos candidatos a vereador dos partidos que compuseram a aliança.



“A população mandou um recado importante também ao escolher os candidatos a vereador. O meu partido, o PDT, elegeu quatro, a maior bancada da Câmara de Vereadores. Niterói quer que a cidade siga no caminho do trabalhismo, olhando para todas as parcelas da sociedade”, concluiu.