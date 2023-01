Prefeito falou também sobre temas como diálogo com o governador e mudanças no secretariado.

Em entrevista concedida ao jornal A TRIBUNA, no último dia 28 de dezembro, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT) disse que é candidato à reeleição à Prefeitura da cidade, em 2024. “Eu falo isso para todo mundo!”, afirmou. Questionado sobre uma possível candidatura oposicionista bolsonarista e outra, de outro campo, mais à esquerda, no ano que vem, Grael analisa que ainda “é cedo para a gente avaliar”. Mas, segundo ele, à medida que o país avance, nos próximos dois anos, “o tema vai ficando cada vez mais em pauta”.

“A gente deve ter um perfil de uma candidatura mais à esquerda e outra, mais à direita. Isso não seria surpresa nenhuma. Vamos ver como o próprio desenvolvimento do governo Lula terá influência sobre o que vai acontecer. Tenho muita confiança de que será um governo importante”, almeja.

Para Axel, abre-se, no Brasil, um novo cenário político, que começou a se desenhar, a partir de 1º de janeiro, com Lula, na Presidência da República. Ele relata que há uma expectativa de mais investimentos, por parte do governo federal. Isso porque, nos últimos quatro anos, de governo Bolsonaro, “tivemos praticamente investimento zero, em infraestrutura urbana, em Niterói”:

“O Brasil teve pouquíssimo investimento neste ciclo, que se encerrou, recentemente. O que tenho mais expectativa, o que é mais importante para a gente, é a retomada do Minha Casa, Minha Vida. É importante para o Brasil e para Niterói. A gente espera que tenhamos parcerias importantes, nas áreas de saúde e educação”.

Terminal pesqueiro

Axel destacou que a Prefeitura vai começar a dragagem do Porto de Niterói, no entorno da Ilha da Conceição, que “deveria ser uma obra federal”, que o município vai assumir. “Com ela, a gente viabiliza o porto pesqueiro e abre várias frentes interessantes com o governo federal. A Prefeitura vai tocar a obra de dragagem do terminal pesqueiro. Serão R$ 140 milhões em investimento. A ideia é aumentar a competitividade do parque industrial naval de Niterói, com retomada de emprego. A lei de incentivo à pesca saiu no diário oficial de hoje (28 de dezembro último)”, detalhou o prefeito.

Protagonismo da esquerda em Niterói

Para Grael, o êxito do governo Lula tende a fortalecer o campo de esquerda. Em 2020, a candidatura do atual prefeito obteve 62% de votos, no primeiro turno, e venceu o pleito. O segundo colocado, Flávio Serafini (PSOL), 9%, e o candidato bolsonarista, Allan Lyra (PTC), ficou em quarto, também com 9%. O prefeito acredita que esses números podem ser elementos balizadores; “mas o país mudou bastante, de lá para cá”:

“E vai mudar de novo. O astral do Brasil vai melhorar. O nível de conflito que temos hoje – do país dividido ao meio – gera uma tensão muito grande, na política. Todos estamos experimentando isso na família, na roda de amigos. Acredito numa boa gestão do Lula, que vai fazer com que a gente retome um protagonismo, uma força da esquerda, que sempre foi uma característica de Niterói, que tem governos de esquerda, nos últimos 30 anos. Isso é uma questão a se ponderar, também”.

Bolsonarismo

Axel Grael acredita que o bolsonarismo persistirá, durante muto tempo, na sociedade brasileira. Ele analisa que havia uma “subpercepção do tamanho da direita”:

“A direita sempre esteve aí, mas não tinha, talvez, uma catalisação que aconteceu em torno do Bolsonaro: um governo tão desastroso que também pode impactar sobre a força da direita, daqui para a frente. É muito vulnerável para qualquer debate”.

Secretariado

O prefeito ressaltou, também, que ainda está pensando em fazer ajustes no secretariado, no começo deste ano, “mas ainda não temos o tamanho disso. Oportunamente, vamos anunciar”.

Cláudio Castro

Grael destacou que está retomando o diálogo com o governador reeleito Cláudio Castro:

“Tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Estamos agendando, após a passagem do ano, um encontro, uma reunião institucional”.

Pesquisas internas

Questionado sobre se há pesquisas de avaliação sobre a atual gestão, Grael disse que algumas avaliações vêm sendo feitas:

“Estamos com uma aprovação boa. É claro que existe o próprio contexto político geral, que influencia. A consolidação, dos dois lados, acaba influenciando na avaliação de todo mundo. Mas a nossa avaliação continua muito boa”.