Axel e Rodrigo se encontram com Cláudio Castro

Niterói e Estado mais próximos

Rodrigo Neves e Claudio Castro tiveram o primeiro encontro desde a eleição, em outubro. O governador recebeu o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o ex-prefeito e futuro secretário-executivo da cidade num jantar nesta terça-feira (24). No cardápio foram discutidas propostas para Niterói e o governo do Estado em áreas como segurança, transporte, Barcas e o destino do Caio Martins. O vice-governador, Thiago Pampolha, Rodrigo Abel, secretário de gabinete do governador e o deputado estadual eleito pelo PDT, Vitor Júnior, também participaram do jantar.

Segurança, Caio Martins e BRS na pauta

Na segurança, ficou acertado no encontro que a Prefeitura de Niterói voltará a colaborar no planejamento estratégico do policiamento na cidade. O terminal rodoviário do Caramujo, na Zona Norte, que será construído pela Prefeitura, também foi tema da conversa. Ainda nos transportes, o Estado tem um projeto de criação do sistema de BRS em São Gonçalo, e a Prefeitura vizinha estudará como implementar o sistema também dentro de Niterói. O deputado estadual eleito Vítor Júnior montará uma comissão na Alerj para saber qual destino a população deseja para o Caio Martins. Com base no resultado, produzirá um relatório com propostas estruturadas para o complexo esportivo em Niterói. O documento será entregue ao governador e ao prefeito.

No encontro estiveram presentes o prefeito de Niterói Axel Grael, o secretário de gabinete de governador Rodrigo Abel, o deputado estadual Vítor Júnior , o governador Cláudio Castro , o secretário executivo de Niterói Rodrigo Neves e o vice governador Thiago Pampolha

Para Niterói, Barcas são prioridade

Sobre as Barcas, o governador Claudio Castro garantiu que haverá prorrogação por mais um ano do contrato de concessão e, no meio tempo, a Prefeitura de Niterói se empenhará em criar formas de auxiliar ainda mais na melhoria do modal para a população. A Prefeitura já subsidia tarifas para passageiros que usam ônibus municipais em conjunto com o sistema hidroviário.