Axel convoca municípios de todo o País a reduzirem emissão de carbono

Uma campanha para que municípios de todo o País reduzam a emissão de carbono no sistema de transportes foi lançada na sexta-feira (26) pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, durante a 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que acontece em Aracaju (SE).

Os governantes se comprometeram a promover a transição gradual da frota de automóveis das prefeituras para veículos elétricos, a elaborar modelos de eletrificação gradual da frota de transporte público e a priorizar modos ativos e coletivos de transporte, com a implantação de infraestrutura cicloviária, requalificação de calçadas e priorização do transporte coletivo no espaço viário.

Ao lado de Renata Sene, prefeita de Francisco Morato (SP) e vice-presidente da FNP para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Axel Grael ressaltou que a transição para o transporte de emissão zero é uma etapa crucial em direção a um futuro sustentável para as cidades.

“As emissões do transporte rodoviário são as principais contribuidoras para as mudanças climáticas: cerca de 10% das emissões anuais globais de poluentes e cerca de um quarto das emissões de CO2 provenientes da queima de combustíveis fósseis. Não há escolha. O desenvolvimento será sustentável ou, simplesmente, não acontecerá”, disse.

Grael lembrou que a FNP se compromete a apoiar os municípios na elaboração de planos e parcerias para a construção de cidades mais sustentáveis.

“É imprescindível também o apoio do Governo Federal para que os municípios consigam se adequar à Agenda 2030. O setor da Mobilidade Urbana é estratégico para que se consiga minimizar as mudanças climáticas”, ressaltou Grael.

A FNP, liderada pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também propõe a criação de uma Política Nacional de Eletrificação da Frota, de modo a facilitar o acesso a linhas de crédito e financiamento pelos municípios, estimular e regular a implementação da indústria de veículos zero emissões e fomentar projetos de infraestrutura de mobilidade urbana sustentável.

“Os municípios são o ente federativo mais importante da nação, pois são onde vivem as pessoas. Cada vez mais, as prefeituras ganham responsabilidades e é por isso que devemos defender nossas pautas e dar o protagonismo que o municipalismo merece”, pontuou o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edvaldo Nogueira.

COP26 – Axel Grael também falou aos demais prefeitos sobre sua participação na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, há duas semanas.

“Numa reunião com o secretário geral da ONU, Antonio Guterrez, e outros outros prefeitos de diferentes continentes, tive oportunidade de ressaltar que apesar de, infelizmente, não haver um consenso no Brasil, estamos sim muito engajados e dispostos a implementar ações de combate às mudanças climáticas. Nós prefeitos ressaltamos que este não pode ser um assunto exclusivo de uma determinada esfera de governo. Precisamos pensar, agir e cobrar ações locais, regionais, nacionais e planetárias para evitarmos uma catástrofe”, disse Grael.

81ª Reunião Geral da FNP – O encontro entre governantes municipais de todo o Brasil marca o retorno das atividades presenciais da entidade após ter sido decretada a pandemia do novo coronavírus, no ano passado. A reunião é reconhecida por ser um espaço para debates de pautas prioritárias para municípios e, neste ano, também para construir as diretrizes do debate com presidenciáveis em 2022.

Na pauta do encontro, estão temas como transporte público, desenvolvimento econômico, emprego e renda, saúde e desafios educacionais no pós-pandemia, entre outros. Será realizada, ainda, a posse do Conselho Científico e do Conselho de Prefeitos do Consórcio Conectar, iniciativa da FNP que tem como estratégia viabilizar melhores condições para atuação de governantes e gestores municipais no enfrentamento à COVID-19.

O encontro conta também com o lançamento do anuário MultiCidades 2022, a apresentação das pautas dos Fóruns e Redes de Secretários Municipais e os temas que estão na agenda política estratégica das médias e grandes cidades no Congresso Nacional.