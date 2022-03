Axel anuncia obras para a Zona Norte

A Região Norte de Niterói, ao longo dos próximos anos, terá um cronograma de obras cujos investimentos serão de aproximadamente R$ 415 milhões. A intervenções fazem parte do plano Niterói 450. Na manhã de ontem, o prefeito Axel Grael (PDT), em evento que contou com a presença de boa parte de seu secretariado e vereadores da cidade, no Fonseca Atlético Clube, detalhou as melhorias que os bairros que ficam naquela localidade receberão. O ex-prefeito Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo fluminense, também esteve no local.

Grael recordou que, ao longo dos últimos anos, a região já havia recebido um conjunto de melhorias. A intenção é dar sequência a esse cronograma em meio ao conjunto de realizações que serão postas em prática em comemoração aos 450 anos da cidade, que serão comemorados em 2023. No plano para a Zona Norte estão previstas a dragagem do Canal de São Lourenço, implantação do Terminal Pesqueiro, a revitalização da Alameda São Boaventura, entre outras intervenções.

“Nós já fizemos, no ciclo anterior, a reabertura do Getulinho, a urbanização do São José e Igrejinha, intervenções ao longo das comunidades da Jerônimo Afonso, o Parque Esportivo do Caramujo, a Cidade da Ordem Pública e a Plataforma Digital da Engenhoca. Agora, nós estamos chegando a esse anúncio de novos investimentos, nesse novo ciclo que chamados de Niterói 450 anos. Obras de estrutura que trarão oportunidades de emprego, melhorias de estrutura e sustentabilidade para a Região Norte”, disse.

O prefeito iniciou seu discurso explicando o planejamento para as áreas da Educação e Saúde. Axel Grael reforçou que o Hospital Orêncio de Freitas, cuja possibilidade de fechamento foi alvo de protestos no ano passado, receberá investimentos em melhorias para dar sequência ao atendimento á população da região. Além disso, haverá a construção de novas escolas e reformas em unidades do Médico de Família.

“Entre os anúncios que já fizemos, nas áreas de saúde e educação, muita coisa já se referia à região norte. por exemplo, quando a gente apresentou o programa na área de educação, anunciamos três escolas que seriam construídas. Falamos da ampliação no horário integral da nossa rede. Na saúde, falamos dos investimentos de R$ 30 milhões no Hospital Orêncio de Freitas e a reforma e estruturação de mais de 20 unidades do médico de família”, continuou.

Na sequência, em conversa com a reportagem de A TRIBUNA, Grael citou que as vias do bairro serão requalificadas. Ele explicou que cada intervenção seguirá um cronograma próprio, mas todas deverão ser finalizadas até 2024. “Vamos requalificar cada uma das vias. Estamos na fase de projeto e vamos estabelecer as providências. Há uma questão jurídica e tudo será avaliado. As obras devem estar prontas até 2024, sendo que cada uma terá seu cronograma próprio”, completou.

Dragagem do Canal de São Lourenço vai favorecer Terminal Pesqueiro e Mercado Municipal

Uma das obras que deve gerar mais vagas de emprego é a dragagem do Canal de São Lourenço, que tem como objetivo incentivar a indústria naval da cidade. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento, Luzi Paulino Moreira Leite, a expectativa é que sejam gerados cinco mil empregos diretos com efeito imediato, podendo chegar a 12 mil. Além disso, ele explicou que é possível que sejam abertas até 30 mil vagas indiretas.

Foto: Douglas Macedo

Ainda segundo o secretário, a obtenção de licenças ambientais, um dos principais obstáculos para o início das obras, já é um problema superado. Sendo assim, na próxima semana, deverá ser publicado o edital de licitação. Sobre eventuais empresas que possam se instalar na região, Paulino revelou já ter recebido sondagens de corporações árabes e chinesas.

“Todos esses projetos têm histórias. A licenças já estão nas mãos do Município de Niterói. O setor naval é um dos mais importantes para a nossa cidade, sendo o segundo em arrecadação do ISS. Com essa dragagem, o segmento vai reviver com o retorno de técnicos e especialistas do setor, que estão em outras áreas. A indústria produz as peças mais complicadas, mas outros equipamentos e partes são adquiridos das pequenas indústrias”, explicou.

Paulino também falou sobre outras obras que estão no cronograma da secretaria, que são a implantação do Terminal Pesqueiro e a reforma do Mercado Municipal Feliciano Sodré, ambas por meio de parcerias público-privadas (PPPs). O mercado prevê ofertar até duas mil vagas de emprego, entre diretos e indiretos. Já o terminal espera gerar mil empregos diretos e outros 500 indiretos.

“Havia um terminal pesqueiro em frente à Rua Marquês de Caxias e as lojas ficavam no antigo mercado [de peixes]. Niterói tem a maior frota de barcos pesqueiros de grande porte do Brasil, com 104. A pesca em Niterói é um importante segmento. Esta é mais uma conquista do segmento tradicional da cidade, o porto pesqueiro mais moderno do país”

Nova Alameda terá paisagem revitalizada

Outra importante obra que será realizada na região é a revitalização da Alameda São Boaventura. Fabrício Arriaga, coordenador de projetos urbanos da Secretaria Municipal de Urbanismo, falou sobre algumas das intervenções que serão realizadas. A fiação de telefonia será enterrada e serão feitas melhorias no paisagismo. Será implantado um restaurante popular onde funcionava o Banco do Brasil e um Centro Cultural no antigo Casarão, na altura do número 263.

Estas duas últimas obras serão fruto de desapropriações dos imóveis. Arriaga também citou a construção de um novo terminal de ônibus, na Rodovia RJ-104, no Caramujo, que, segundo ele, irá ajudar a reduzir engarrafamentos e irá proporcionar uma reorganização de linhas do transporte coletivo, o que será anunciado posteriormente.

“A Alameda representa a história da Região Norte. Nos últimos anos ela chegou ao status de eixo metropolitano, mas acabou tendo calçadas estreitadas e paisagem obstruída. Vamos ampliar a rede de drenagem da Alameda para dar uma base infraestrutural. A modernização dos corredores viários passa pela implantação de novas estações e uma nova sinalização viária. Será resgatada a acessibilidade com as novas calçadas e serão implantadas novas ciclovias, uma em casa sentido”, afirmou.

Barreto, Engenhoca e Santa Bárbara terão alagamentos solucionados

As obras não ficarão restritas aos bairros do Fonseca, Caramujo e São Lourenço. Santa Bárbara deverá receber uma plataforma digital aos moldes da que já existe na Engenhoca, também na Zona Norte. Além disso, Paulo César Carreira, presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) anunciou que vias do Barreto e da Engenhoca passarão por drenagem e pavimentação.

“Nos mesmos padrões do Centro, vamos fazer a drenagem e pavimentação da Rua Benjamin Constant. A gente vai fazer um trabalho de solução dos alagamentos constantes, que existem há décadas. Vamos fazer a drenagem, dragagem e desassoreamento dos canais, que irão desaguar no Canal de São Lourenço. Depois, faremos o paisagismo em toda a via, com o mesmo tipo de pavimento das demais ruas do Centro”, anunciou Carreira.

Bicicletas terão mais espaço

Nos últimos anos, as bicicletas ganharam cada vez mais espaço em Niterói. A Zona Norte apresentou crescimento no uso da modalidade. Filipe Simões, coordenador do programa Niterói de Bicicleta, anunciou que a Alameda e o Ponto Cem Réis passarão por requalificação urbana com ciclovia; já as ruas São Lourenço, Benjamin Constant, General Castrioto, João Brasil, Craveiro Lopes, Luiz Palmier, Santo Antônio, Francisco Sardinha e o acesso á Ilha da Conceição receberão ciclovias. Outras vias do bairro serão ciclorrotas, devidamente sinalizadas.

“A Região Norte pedala muito e teve o maior número de ciclistas durante a pandemia. Uma das obras mais importantes é o trecho norte da Marquês do Paraná entre a Amaral Peixoto e a Rua São Lourenço. Nossa malha cicloviária se dividirá em requalificação urbana com ciclovias, ciclovias nas ruas coletoras e as ciclorrotas, que são as vias compartilhadas nas ruas mais estreitas, que serão sinalizadas”, explicou Simões.

Cronograma de investimentos

Saúde – R$ 65,9 mi

Educação – R$ 52 mi

Alameda – R$ 136 mi

Canal de São Lourenço – R$ 130 mi

Terminal Pesqueiro – R$ 24 mi

Mercado Municipal – R$ 69 mi

Restaurante popular + escola de Gastronomia – R$ 4 mi

Centro cultural – R$ 4,5 mi

Terminal do Caramujo – R$ 70 mi

Drenagem e pavimentação no Barreto – R$ 50 mi

Ciclovias – R$ 8,1 mi

Plataforma Digital Santa Bárbara – R$ 12,9 mi

Texto e fotos: Vítor d’Avila