Avião que decolou do Santos Dumont precisa fazer pouso de emergência no Galeão

Susto no ar para passageiros que embarcaram no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em direção a Brasília/DF. A aeronave da Azul Linhas Aéreas precisou fazer um pouco de emergência, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também no Rio de Janeiro, momentos após a decolagem, na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo informações iniciais, o pouso transcorreu normalmente e nenhum passageiro ficou ferido. A companhia lamentou o ocorrido. Cabe ressaltar que esta é a terceira vez, em menos de um mês que um avião da Azul precisa fazer pouso de emergência no Galeão, em menos de um mês.

Em nota, a Azul informou que “por um problema técnico, o voo AD4800 (Santos Dumont-Brasília) alternou para o aeroporto do Galeão na manhã de hoje. A companhia ressalta que o pouso e o desembarque ocorrem normalmente e que o voo reforço está previsto para as 11h. A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados, destaca que presta toda a assistência necessária conforme previsto na resolução 400 da Anac e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”