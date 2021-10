Avião cai na Rússia e mata 16 pessoas

Um avião caiu na Rússia e matou pelo menos 16 pessoas e deixou seis feridos em estado grave. A aeronave, Let L-410 Turbolet, caiu perto de Menzelinsk, no leste da república russa do Tartaristão.

O Ministério de Emergência confirmou o acidente e informou que o avião pertencia a um aeroclube e a bordo seguiam 22 paraquedistas e dois membros da tripulação.

A zona onde se deu o acidente é habitualmente usada como área de treino e já foi palco de campeonatos locais e mundiais. As causas da tragédia com o avião bimotor ainda são desconhecidas.

Foto: Ministério das Emergências da Rússia/via Reuters