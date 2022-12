Avianca amplia operações no Brasil

A empresa aérea Avianca anunciou, ontem (27), duas novas rotas no Brasil. Os novos destinos são Manaus/AM e Belo Horizonte/MG. Além disso, a companhia deseja ampliar suas rotas no ano de 2023. O leitor mais curioso certamente questiona: mas a Avianca não acabou em 2019?

Quem deixou de operar, naquela ocasião, foi a subsidiária brasileira da empresa, originária da antiga OceanAir. A Avianca que está se expandindo no país é a matriz, com sede na Colômbia. As cidades de Manaus e Belo Horizonte ganharão conexão direta para Bogotá. A companhia começará a operar as duas novas rotas a partir de março do ano que vem.

“Estamos encerrando um ano de consolidação da Avianca no Brasil e seguimos com o nosso compromisso em oferecer cada vez mais rotas ponto a ponto, somando destinos aos brasileiros. Além de anunciar essas duas novas rotas diretas para conectar melhor os brasileiros via Bogotá, em 11 de janeiro já daremos início às operações diretas entre Guarulhos e Cartagena, a melhor forma de chegar ao Caribe colombiano”, diz Gustavo Esusy, gerente comercial da Avianca para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Ainda segundo o executivo, se 2022 foi um ano de importantes anúncios para a companhia, 2023 será ainda mais emblemático. “O Brasil é um mercado extremamente estratégico e segue em nosso radar. No próximo ano teremos grandes novidades, sempre com o propósito de ser uma Avianca para todos”, afirma.

As novas rotas entre Brasil e Colômbia serão operadas em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros. A Avianca oferecerá 4 voos semanais entre Bogotá e Manaus e 5 voos entre Bogotá e Belo Horizonte.

Anúncios em outros países

Além das novidades para o Brasil, a Avianca também anunciou novas rotas que ligam as cidades de Boston (EUA) e Tegucigalpa (Honduras) à Colômbia em 2023. Com a ampliação desta malha, serão 5 voos entre Bogotá e Boston e 7 voos entre Bogotá e Tegucigalpa.

Com a entrada em operação destes novos destinos, os clientes da companhia aérea terão acesso a um total de 5 rotas no Brasil, 11 destinos nos Estados Unidos, outro em Honduras e 70 em toda a América e Europa. Atualmente, são oferecidas aos clientes da Avianca 129 rotas, com mais de 3.800 voos por semana e mais de 600.000 assentos semanais.