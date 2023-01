Avenida Radial Oeste passar a se chamar Avenida Pelé

Morto no último dia 29 de dezembro, aos 82 anos, em São Paulo, vítima de complicações de um câncer de cólon, Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, começa a receber homenagens. A primeira delas, a colocação de uma placa, ocorreu na tarde de ontem (4) e vem do Rio de Janeiro, cidade em que o camisa 10 do Santos marcou o milésimo gol na carreira.

Oficialmente chamada de Presidente Castelo Branco, a Avenida Radial Oeste vai se chamar Avenida Rei Pelé e a placa fica no trecho escolhido do início da Avenida Maracanã e final na confluência das ruas São Francisco Xavier e Oito de Dezembro, totalizando 1.470m de extensão.

Idealizador da homenagem, o prefeito Eduardo Paes não participou na inauguração e foi representado pelo subprefeito Felipe Quintans. “Pelé é o maior jogador de futebol da história. Estamos diante do maior estádio do Brasil, quiçá do mundo, onde ele fez o milésimo gol e se despediu da Seleção Brasileira. A Prefeitura faz uma linda homenagem ao Pelé, vamos fazer uma tabelinha entre a Avenida Pelé e a estátua do Bellini que está do outro lado. Com certeza esse será um novo ponto de encontro. Os turistas tiram foto na frente da estátua do Bellini e agora vão vir aqui tirar foto na placa da Avenida Rei Pelé”, disse entusiasmado e explicou que a placa fica próxima à entrada do Maracanã, situada na descida da rampa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Os cariocas consideraram a homenagem justa.

A trajetória futebolística de Pelé está ligada à do Maracanã. O estádio foi palco da estreia dele em 1957, quando tinha apenas 16 anos. Ainda no estádio, em 1969, Pelé marcou o milésimo gol da carreira, contra o Vasco, seu time de coração. Dois anos depois, no mesmo gramado, o maior camisa 10 da história se despediu da amarelinha.

No mesmo dia em que a homenagem foi divulgada, Edson Arantes do Nascimento foi sepultado na Vila Belmiro, estádio do Santos. Já Pelé, este continuará vivo para sempre.