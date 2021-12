Avanço da vacinação causa novo ‘boom’ do turismo

Procura de destinos aéreos aumenta; Niterói oferece opções para quem não deseja sair da cidade

Mês de dezembro promete aviões lotados. Destinos nacionais registram alta procura

O avanço da vacinação trouxe consigo um novo “boom” do turismo interno. Ou seja, moradores do Rio de Janeiro e cidades da Região Metropolitana, como Niterói, por exemplo, procurando destinos dentro do próprio país. Isto está refletindo no comércio de passagens aéreas. As três principais companhias brasileiras registraram aumento na procura.

De acordo com a Latam, os cinco principais destinos atendidos pela companhia, com partidas do Rio de Janeiro, são São Paulo/Congonhas, Porto Alegre, Brasília, Salvador e Recife. A empresa afirma estar com 93% da oferta recuperada e com muito mais assentos ofertados do que no 2º ou 3º trimestre. Além disso, a expectativa é operar neste mês com ocupação acima de 80%, assim como em 2019 antes da crise. Ou seja, as vendas vêm respondendo bem ao aumento de oferta.

Já a Gol, em relação a primeira semana de dezembro, informou que os destinos mais procurados do Rio de Janeiro foram (em ordem do maior para o menor): São Paulo, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza. A companhia teve 6% de aumento no número de passageiros ao comparar a primeira semana de dezembro/21 com a primeira de janeiro/21. Se for tomada a do mês de maior baixa (abril/21), a procura para voar em dezembro/21 aumentou 214%.

A Azul afirmou que não abre detalhes de cada mercado, como o Rio de Janeiro exclusivamente. Mas de modo geral, os destinos domésticos mais procurados são: Porto Seguro, Recife, Maceió, Linha Verde e Serra Gaúcha. A empresa afirmou que é possível notar que a demanda segue aquecida, sobretudo com o avanço da vacinação e período de alta temporada de verão.

“Estamos otimistas com os próximos meses. A retomada já está forte e vemos que nossos Clientes estão com muita vontade de voar, reencontrar entes queridos, sair do ambiente doméstico, viajar de férias”, afirmou a Azul, por meio de nota enviada à reportagem de A TRIBUNA.

Niterói

Na Praça Arariboia, está um dos Centros de Atendimento ao Turista – Arquivo

Quem mora em Niterói e não quer voar ou pegar a estrada, ou quem deseja vir para o município também tem opções de lazer na cidade. O trabalho desenvolvido pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), através da Diretoria de Turismo e da Diretoria de Lazer possui ações específicas e há um trabalho integrado com outras instituições como a Fundação de Arte de Niteroi, Seconser, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Esportes, Secretaria de Cultura, em vários projetos e eventos como o Natal da Esperança, com a arvore, shows e decoração, o carnaval, etc.

Até outubro de 2021, a Neltur atendeu diretamente, nos sete Centros de Atendimento ao Turista (CAT) da cidade mais de 9 mil turistas e visitantes, sendo 9% estrangeiros de mais de 46 países diferentes. Este número é 3% superior aos atendimentos do ano anterior – 2020. Os espaços ficam na Praça Popular do Caminho Niemeyer, na Praça Arariboia, no Museu de Arte Contemporânea – MAC, no Parque da Cidade, na sede da Neltur localizada em São Francisco, em Piratininga, região oceânica da cidade e no Campo de São Bento.

Existem iniciativas como o Neltur sem barreiras, que oferece 10% das vagas de alguns dos passeios pelas trilhas da cidade para pessoas com dificuldade de locomoção, que terão disponível no local equipamento especial para trilhas. Também há o Niterói BikeTur, que oferece os subsídios para a estruturação de um circuito turístico para ciclistas, através de totens com sinalização digital (QR Codes), que será realizado individualmente, a critério do cidadão e/ou turista que esteja na cidade.

O atendimento aos turistas, de dentro e fora da cidade, que procuram atrações em Niterói, é facilitado pelos seis totens espalhados pelo município (Caminho Niemeyer; Praça JK; Museu de Arte Contemporânea – MAC; Museu Janete Costa de Arte Popular; Campo de São Bento e Centro Cívico) e dois adesivos (CAT e Bicicletário da Praça Arariboia).