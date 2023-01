Av. Prefeito Sylvio Picanço receberá drenagem

O Município de Niterói publicou, neste sábado (7), o edital da drenagem da Avenida Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, Zona Sul de Niterói. A via foi uma das mais afetadas pelos alagamentos causados pelas chuvas que atingem a cidade desde a sexta-feira (6).

Segundo a publicação no Diário Oficial do Município, foi aberta concorrência pública para a contratação da empresa que irá realizar a obra. O custo será de até R$ 6,6 milhões. O certame acontecerá no dia 9 de fevereiro, às 11h, no 11º andar da sede da Prefeitura Municipal, no Centro.

O prazo para a obra, a partir do momento de sua contratação, será de cinco meses. Dessa forma, os resultados práticos da drenagem só deverão ser conhecidos, no mínimo, a partir de julho e 2023. Enquanto isso, soluções paliativas são adotadas, como o uso de equipamentos para escoamento da água.

Projeto

O projeto contempla a região localizada entre a Praça do Rádio Amador e o início da Av. Carlos Ermelindo Marins. A obra que será licitada agora abrange o trecho situado entre a Rua Juiz Alberto Nader e a Rua Dr. Armando Lopes.

De acordo com a Prefeitura, “esse é um ponto crítico para a drenagem da região, pois a rede existente nestas ruas não é capaz de dar vazão ao todo o volume de água em dias de chuva forte e parte escoa superficialmente até a Av. Prefeito Sylvio Picanço”.

A solução adotada será a substituição de galerias existentes por outras com maior capacidade hidráulica. Com o objetivo de minimizar o impacto das obras, as novas galerias serão implantadas no mesmo trajeto das galerias existentes, que serão substituídas.