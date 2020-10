Auxílios financeiros municipal recomeçam a ser creditados

O calendário de pagamentos dos auxílios financeiros emergenciais em Niterói foram anunciados pela secretária municipal de Planejamento, Ellen Benedetti, durante transmissão de vídeo ao vivo do prefeito Rodrigo Neves e sua equipe pelo Facebook da Prefeitura nesta segunda-feira à noite (05). Segundo a gestora, hoje foi depositado o crédito aos beneficiários do programa Empresa Cidadã 1 e no dia 7, quarta-feira, será a vez do Empresa Cidadã 2.

Os próximos benefícios serão creditados no dia 8 aos microempreendedores individuais e dia 9 aos cadastrados no Busca Ativa. As famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal recebem nos dias 10 (nomes iniciados pelas letras A a F), 11 (letras G a M) e 12 de outubro (de M a Z). Na sequência, os pais ou responsáveis por alunos matriculados na rede municipal de ensino terão o auxílio renovado nos dias 13 (nomes iniciados pelas letras A e K) e 14 (de L a Z).