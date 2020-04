Auxílio de R$ 500 para MEIs mais perto de ser depositado

Os cerca de 7 mil microempreendedores individuais que se cadastraram e retiraram seus cartões para o pagamento do auxílio de R$ 500, por três meses, terão a primeira parcela do benefício creditada em seus cartões nesta quarta-feira (22). Será aberta também, em data a ser definida, uma nova janela de inscrições para todos que estiverem inscritos e com alvará regular na Secretaria Municipal de Fazenda, mas perderam a primeira fase de cadastramento. Cerca de três mil MEIs estão nessa situação.



Outra ação na área econômica é o Fundo Niterói Supera, uma linha de crédito de R$ 150 milhões oferecida por instituições financeiras com juros pagos pela Prefeitura de Niterói para que pequenas empresas, profissionais liberais e cooperativas tenham capital de giro durante o período da pandemia. Os empréstimos poderão variar de R$ 25 a R$ 250 mil, com carência de seis meses e pagamento em até 36 vezes. Para ter acesso ao crédito, será preciso ter registro e alvará de funcionamento ativo em Niterói.



Busca Ativa

A Prefeitura de Niterói também vai conceder um auxílio de R$ 500 nos meses de abril, maio e junho para vendedores ambulantes, trabalhadores da economia solidária, artesãos e catadores de materiais recicláveis através do programa Busca Ativa, cujos cartões foram distribuídos na última semana. Cerca de 1.600 pessoas serão beneficiadas pelo programa.

Outro programa que prevê um auxílio de R$ 500 por três meses é o Taxista Amigo, que vai beneficiar taxistas e permissionários, além de motoristas e auxiliares do transporte escolar. As inscrições, que podem ser feitas no site da Secretaria Municipal de Fazenda, terminam nesta quarta-feira (22) e o pagamento será feito por depósito em conta dos cadastrados.

Foto: Douglas Macedo