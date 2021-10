Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro

O pagamento das parcelas de R$ 400 do Auxílio Brasil devem começar em novembro, segundo o ministro da Cidadania, João Roma. A declaração foi dada em coletiva de imprensa realizada no Palácio do Planalto, quando ele afirmou que o Auxílio Emergencial não seria mais prorrogado.

Segundo Roma, o novo programa social, substituto do Bolsa Família, terá reajuste de 20% no valor das parcelas. Fora o aumento, o governo estuda um benefício transitório de R$ 100 com validade até dezembro de 2022.

“Esse programa terá um reajuste de 20%, esse é um programa permanente e que seguirá. Isso chama-se Despesas Permanentes do Governo e é um programa que está estruturado para que avance cada vez mais com políticas integradas para atender a esses brasileiros mais necessitados. Além disso estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano e teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de R$ 400”, disse

O ministro, no entanto, recuou sobre a possibilidade de calcular parte do valor fora da regra de teto de gastos e afirmou acreditar na aprovação da PEC dos Precatórios para pagar o valor transitório.

“Estamos tratando internamente do Governo e também junto com o Congresso Nacional para que, com a aprovação da PEC do relator deputado Hugo Mota, tudo isso seja viabilizado dentro das regras fiscais”, concluiu Roma, sem confirmar de onde será retirado o valor.

Com o novo programa, o ministro confirmou o fim da rodada de pagamentos do auxílio emergencial, programa que disponibilizava parcelas para afetados pela pandemia de Covid-19, neste mês.