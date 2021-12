Auxílio Brasil: Caixa paga segunda parcela de R$ 400 para antepenúltimo grupo

Mais grupo de beneficiários recebe a segunda parcela do Auxílio Brasil, com valor médio de R$ 400, nesta terça-feira (21). A Caixa Econômica Federal disponibilizou o benefício para quem tem o Número de Inscrição Social (NIS) final 7.

Com a MP do Auxílio Brasil publicada, pelo presidente Jair Bolsonaro na semana, o programa social foi atualizado para R$ 400 antes mesmo da liberação de recursos via PEC dos Precatórios.

Vale lembrar que somente um trecho da Proposta de Emenda à Constituição foi promulgada devido a um acordo no Congresso Nacional, visto que o texto ainda deve ser discutido na Câmara dos Deputados por causa de alterações no texto feitos pelos Senadores.

De acordo com o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas em novembro pelo novo programa social do governo federal, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi R$ 224,41.

Calendário

As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até 23, com a antecipação do calendário regular em uma semana.

NIS final 8 21 de dezembro

NIS final 9 22 de dezembro

NIS final 0 23 de dezembro

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Benefícios básicos

O novo programa social tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.