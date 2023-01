Autoridades se pronunciam sobre invasão bolsonarista

Na tarde deste domingo (8), autoridades e políticos se pronunciaram sobre a invasão de terroristas bolsonaristas ao Congresso Nacional, ao Planalto e ao STF.

Veja alguns deles:

O presidente Lula condenou os atos e disse que vai investigar os responsáveis por cenas tão lamentáveis.

“Vocês devem ter acompanhado a barbárie em Brasília hoje. Aquelas pessoas que chamamos de fascistas, o que há de mais abominável na política, invadiram a sede do palácio e o Congresso. Achamos que houve falta de segurança. Quem fez isso será encontrado e punido. A democracia garante o direito de livre expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições. Não tem precedente na história do país o que fizeram hoje. Por isso devem ser punidos. E vamos descobrir quem são os financiadores de quem foi a Brasília hoje, e todos eles pagarão com a força da lei.”

“Estou em Brasília monitorando as manifestações e tomando todas as providências para conter a baderna antidemocrática na Esplanada dos Ministérios. Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo”, disse Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, por meio das redes sociais.

Já Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, usou as redes sociais também para falar sobre os atos.

“Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, escreveu.

“São intoleráveis os atos criminosos nas sedes dos Três Poderes, depredando bens públicos e invadindo símbolos de um país democrático. Não há espaço para isso no Brasil. Que executores, idealizadores e financiadores sejam rigorosamente punidos. Não se pode transigir com golpistas”, postou Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Outro que condenou os atos foi Randolfe Rodrigues, líder do governo no Senado.

“Atenção! Eu e a presidente do PT Gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF”, postou.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, usou as redes sociais para criticar os atos de vandalismo.

“O Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente. Mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo. Os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei. A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição.”

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco se posicionou também.

“Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação. Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, alem da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência.”