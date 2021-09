Autoridades políticas comentam sobre o fim do Niterói Presente

Vice-prefeito, presidente da Câmara e presidente da Comissão de Segurança da Casa também opinaram sobre o que pensam do futuro programa de segurança

Após ser encerrado, o fim do programa Niterói Presente segue causando muita repercussão na classe política niteroiense. O vice-prefeito Paulo Bagueira lembrou que o programa era bancado exclusivamente pelo governo municipal e que bancava 297 PMs patrulhando as ruas, em um investimento anual de R$30 milhões e que, segundo o político, derrubou os índices de violência nos locais onde foi implantado.

Para Bagueira, faria mais sentido se o governo estadual permitisse o investimento por parte da Prefeitura de Niterói e destinasse a verba para a melhoria da estrutura do batalhão localizado no município, o 12º BPM.

“Seria melhor se o governo estadual usasse os recursos que pretende injetar no seu novo programa, na ampliação do efetivo do 12° Batalhão da Polícia Militar, que há anos o niteroiense deseja, influindo assim, no combate à violência em outros bairros onde o Niterói Presente não havia ainda chegado. Como deputado estadual, atuei em 2019 na ampliação e renovação desse convênio. Só não conseguimos ampliá-lo mais, à época, por falta de recursos humanos do governo estadual”, afirmou o vice-prefeito.

Ele também recorda que a parceria proporcionou o investimento em outros setores fundamentais à segurança, como vigilância e inteligência. Além disso, relembrou que o programa permitiu o sustento de policiais que viveram o colapso financeiro do estado no auge da crise financeira que atingiu o Rio.

“De lá para cá, inúmeros foram os projetos de lei que ajudamos a aprovar na Câmara e que viabilizaram essa política. A Criação do Cisp, com mais de 500 câmeras de monitoramento e os portais de segurança. O Proeis e o Rais, que possibilitaram ao município o pagamento de diárias aos PMs lotados na cidade. A reforma de delegacias, de unidades da PM, como DPOs. A compra de armas apreendidas e o pagamento de gratificação às forças de segurança sempre que os índices de violência caem, como forma de estímulo. O pagamento emergencial da gratificação de Natal às forças de segurança quando o estado colapsou em 2017, também foi fruto dessa política municipal. Por fim, a criação do Niterói Presente, modelo único de segurança pública que, de tão exitoso, merece ser exemplo a ser apresentado pelo governo estadual a outros municípios. Quero acreditar e desejo, que a suspensão do convênio não seja uma espécie de retaliação política à nossa cidade. Hoje, como vice-prefeito garanto que por parte do prefeito Axel Grael, a administração pública de Niterói está aberta ao diálogo e que continuará a investir em programas que tragam paz e prosperidade para a nossa população”, comenta.

O presidente da Câmara de Niterói, vereador Milton Cal (PP), já tinha comentado durante a sessão plenária que tinha achado “muito estranho” o fato da decisão ter acontecido justamente após o ex-prefeito Rodrigo Neves ter ultrapassado Cláudio Castro na pesquisa divulgada em agosto, pelo Instituto Gerp, para governador do Rio em 2022.

Ele também comentou que teve uma conversa com o secretário municipal de Ordem Pública, coronal Paulo Henrique, que admitiu, segundo o parlamentar, que já vinha negociando a renovação com o governador há três meses. Entretanto, não teve sucesso no pedido. Em contato com a reportagem, Cal salientou a preocupação com o futuro sem o programa ter o apoio do município.

“Como cidadão niteroiense e presidente da casa legislativa eu acompanhei a diminuição da criminalidade com a implantação do Programa Niterói Presente e estou disposto a acompanhar os demais membros da casa em um diálogo com o governador caso ele esteja disposto a isso. Minha reação inicial com a notícia foi de incredulidade em função da cooperação que até o momento existia entre o Município e o Governo do Estado. Depois cogitei o crescimento da pré-candidatura do ex-prefeito Rodrigo Neves como um possível fator para o que seria uma retaliação por motivos políticos que visam as próximas eleições”, afirmou o presidente Cal, que adiantou que vai cobrar a manutenção dos bons índices do Estado, novo responsável pela iniciativa.

E o vereador Dado (Cidadania), presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Controle Urbano afirma que soube da notícia pouco após o fim da sessão ocorrida quinta (2) na Câmara de Niterói. Reconhecendo ter sentido “muita tristeza”, ele espera que o programa substituto Segurança Presente Niterói tenha o mesmo êxito que o anterior. Apesar dessa torcida, ele pretende ter uma reunião com outros colegas junto com o governador.

“Eu sugeri ao presidente de Casa, o Milton Cal, que a gente tenha uma conversa com o Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, para acompanhar todos os passos desse novo programa. O estado, na prática, está voltando a ter uma responsabilidade que tinha sido assumida anteriormente pelo ex-prefeito Rodrigo Neves, que brilhantemente administrou essa iniciativa. Como morador e alguém que é nascido e criado na Zona Norte de Niterói, torço para que esse novo programa atenda a todo o município e cuide bem dos cidadãos niteroienses”, opinou Dado, que acrescentou ainda não ter uma data definida para essa reunião acontecer.