Autoridades debatem segurança pública na Região Oceânica

A segurança pública na Região Oceânica foi pauta de uma reunião realizada ontem entre lideranças das polícias Civil e Militar. O comandante do 12º BPM (Niterói), tenente-coronel Marcelo Carmo, e o delegado titular da 81ª DP (Itaipu), traçaram planejamentos para uma das áreas mais populosas de Niterói.

Um dos principais assuntos foi o combate à rede clandestina de serviços de telecomunicações, popularmente conhecido como “gatonet”. De acordo com o tenente-coronel Carmo, este foi um dos principais temas discutidos no encontro. “Com certeza faz parte do planejamento o combate às redes clandestinas de gatonet”, frisou o comandante do batalhão.

Fábio Barucke fez um resumo de tudo que foi apresentado na reunião. O delegado frisou a importância de que sejam realizadas ações em conjunto com objetivo de frear a criminalidade na região. Barucke destacou que haverá um diálogo constante entre o 12º BPM e a 81ª DP. Além disso, ele avaliou que o combate a criminalidade no Engenho do Mato será uma das prioridades.

“Nós nos reunimos hoje no batalhão para alinhar algumas ações em conjunto, mais especificamente no Engenho do Mato. Pontuamos algumas questões que foram citadas no Conselho Comunitário. A reunião foi para fazer um alinhamento com a chegada do coronel, há pouco tempo. Trocamos informações e coloquei meu chefe de serviço junto com o capitão que ele indicou para que a gente possa estar sempre conversando e trabalhando em conjunto”, explicou Barucke.