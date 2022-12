Autor niteroiense lança livro sobre empresas familiares

Administrar empresas familiares tem inúmeros desafios. No entanto, são poucas as obras editoriais que tratam desse tema em língua portuguesa. Observando essa lacuna editorial, o professor niteroiense Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, e seu aluno de pós-graduação e consultor de gestão, Bernardo Medina, irão lançar o livro Família & Companhia LTDA.

O evento de lançamento acontecerá na próxima quarta-feira (15), às 16h, na sede da BRA BS, localizada na Avenida Atlântica, número 1130, 15º andar do Bloco B, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Carlos Cova falou sobre a importância de se publicar um material contendo contribuições para empresas do tipo que, de acordo com ele, são a maioria no contexto empresarial nacional.

“O livro Família & Companhia LTDA busca suprir uma lacuna editorial no que diz respeito ao modelo de gestão das empresas familiares no Brasil, que são a grande maioria no contexto empresarial nacional. Fui professor do curso de Administração da UFF por mais de 20 anos e sentia esta necessidade de contribuir com o tema, porque a bibliografia de gestão é, em sua grande maioria, estrangeira”, disse.

O professor comentou sobre a parceria com Bernardo Medina. Carlos Cova explicou que a ideia de lançar a obra surgiu de um encontro casual. A proposta do livro é conversar sobre empresas familiares de uma forma leve. Por isso, é destinado tanto aos empresários do setor quanto a professores e alunos que que queiram se inteirar sobre o tema.

Professor Carlos Cova é um dos autores da obra

“Bernardo foi meu aluno de pós graduação há mais de 15 anos e passou a atuar exatamente na consultoria de gestão neste tipo de empresa. Um encontro casual do professor com seu ex-aluno gerou este projeto que ora é oferecido ao público. A obra, em forma de romance, passa muitos conceitos doutrinários importantes, mas de forma leve, sútil. Por isso o livro se destina tanto aos gestores dessas empresas, como também professores e alunos de todos os cursos da área de gestão”, complementou.

O que são empresas familiares

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), um negócio familiar é a interação de dois sistemas separados, a família e o negócio, que estão conectados. As empresas familiares podem incluir diversos membros da família, tanto na parte administrativa quanto como acionistas e membros da diretoria.

Para um negócio ser familiar, não é necessário que todos os membros trabalhem como funcionários. Além disso, a gestão da empresa pode ser feita por uma pessoa de fora da família, e não por isso ela deixará de estar enquadrada como um negócio familiar. Nesse caso, é preciso apenas que haja figuras familiares no quadro de diretores ou acionistas.