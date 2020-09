Autoescola era usada como fachada para bingo clandestino em Niterói

Uma autoescola era usada como fachada para o funcionamento de um bingo clandestino em Icaraí, Niterói. O estabelecimento foi fechado na noite de ontem (29) pela Corregedoria do Detran-RJ com o apoio do 12º Batalhão (Niterói) e da Polícia Civil. A ilegalidade foi denunciada as autoridades. Foram apreendidas na operação 41 máquinas caça-níqueis e 27 pessoas foram conduzidas até a 77ª DP (Icaraí) incluindo o responsável pelo local, além dos funcionários e apostadores.

A falsa autoescola tinha um forte movimento noturno de pessoas, o que levantou suspeitas. É crime no Brasil estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público. Mesmo se não tivesse a contravenção do jogo de azar, o funcionamento da autoescola GO estaria irregular, pois a autoescola estava suspensa pelo Detran desde novembro do ano passado, segundo o site da instituição.

O Detran orienta a checagem da situação legal das autoescolas antes da contratação dos serviços das unidades e pede que qualquer irregularidade cometida em centros de aprendizagem de condução sejam denunciadas as autoridades para o combate das irregularidades.