Autistas sofrem com fogos de artifício: saiba como amenizar o problema

Nessa época do ano é muito comum – entre o Natal e até meados de janeiro – o uso dos fogos de artifício, nas festas e reuniões familiares. Mas o que pode ser inofensivo para a maioria das pessoas causa muita apreensão aos familiares de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Em alguns casos, o indivíduo que sofre do transtorno pode desenvolver sensibilidade auditiva que causa consequências graves: o estampido pode ser o gatilho para iniciar crises angustiantes.

No início do mês, a cidade do Rio de Janeiro aprovou uma lei que restringe o barulho dos fogos. Ela passará a valer no ano que vem, mas, ainda em 2022, o Réveillon de Copacabana, por exemplo, já contará com mais brilho e menos barulho.

Em Niterói, a queima de fogos também será menos barulhenta, durante a virada de 2022 para 2023. Isso porque a Prefeitura sancionou, no início do ano, a lei ordinária nº 3.684, que permite que o barulho seja de até 120 decibéis de altura – intensidade máxima para o ouvido humano. De acordo com a legislação, proíbe-se “o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município”.

Este tipo de lei é importante para pessoas com TEA, por conta de ser “bastante comum” que haja uma “hipersensibilidade sensorial” para quem sofre do transtorno. Esta é a avaliação da Mestre em Psicologia Experimental e analista do Comportamento, Larissa Aguirre, que auxilia indivíduos com desenvolvimento atípico. “Fogos ou outros barulhos provocam uma sobrecarga dos sentidos, ocasionando instabilidade emocional e comportamental. Durante essa instabilidade, alguns comportamentos bem perigosos podem ocorrer: choro, grito, tentativa de fuga do local barulhento e movimentos motores repetitivos; além dos que podem causar danos físicos à pessoa, que às vezes chega a se arranhar, bater e ou morder, para tentar se autorregular”, frisou.

Aguirre destaca ainda que a lei é benéfica a todos os que sofrem do Transtorno do Espectro Autista. Mesmo assim, na avaliação da especialista, “pode acontecer alguma dificuldade”, neste período de final de ano, com questões sensoriais. Segundo a psicóloga, os pais podem, também, antecipar-se e explicar, aos filhos, como serão os eventos do Ano Novo:

A psicóloga Larissa Aguirre

“Falar sobre que tipo de barulho haverá e qual o volume dele, por exemplo. Outro ponto importante é que o seu filho esteja em terapia de análise do comportamento aplicada e integração sensorial, com supervisão, nesta espécie de terapia, que ameniza a hipersensibilidade. Durante os eventos, é importante o acolhimento. Para minorar todo esse sofrimento, também recomendo fones de ouvido”.

Mesmo em casa, comemorações mais efusivas podem incomodar

Mãe do Murilo, de 8 anos, a arquiteta Priscila Valentim e família não frequentam festas de réveillon fora de casa, para proporcionar mais conforto ao filho, que se sente incomodado e “muito assustado” com os barulhos dos fogos de artifício. Ela relata que, mesmo em casa, a criança não fica confortável, até mesmo quando se abre o champanhe ou as pessoas do entorno elevam a voz, em comemoração à virada de ano. Quando isso acontece, Priscila leva o menino a um ambiente mais tranquilo e silencioso, utilizando-se de ferramentas para a regulação dele e o tranquilizando:

A arquiteta Priscila Valentim e seu filho, Murilo.

“O Murilo tem muita dificuldade com os barulhos que são presentes no mesmo ambiente que ele. Se eu estiver dentro de casa, mesmo com os fogos lá fora, longe, fica tudo bem. Dentro de casa, geralmente, dá meia noite e as pessoas gritam – feliz Ano Novo! -, abraçam-se, estouram a champanhe, num aumento de tom e euforia, incomoda muito ele. A gente passa sempre o Ano Novo em casa, vou para um outro ambiente, num cantinho; deixo ele lá, coloco os travesseiros, os brinquedinhos, que ele utiliza para se regular, e fica tudo bem”.

Dados sobre TEA não são consolidados no país

Os números sobre o tamanho da população autista no Brasil ainda são inconclusivos. Há alguns anos, usava-se a estimativa de que, a cada 44 crianças de 8 anos, uma é autista no Brasil. Mas, para se chegar a esses números, são utilizados índices do exterior, porque, aqui, ainda não há dados precisos que tratem sobre a população de autistas.

Para Larissa Aguirre, “só esses dados não retratam corretamente sobre quantas pessoas foram diagnosticadas com TEA”. Na avaliação dela, faz-se necessário incluir o questionamento sobre autistas no censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), “como está sendo feito atualmente”.

Em recente artigo científico, outra psicóloga, especialista em autismo, Júlia Sargi ressalta que o país conseguiu “dar um importante passo” com a inclusão dos dados sobre autismo no Censo Demográfico de 2022, pelo IBGE. “A pergunta inédita no questionário deste ano trouxe a esperança de números mais próximos da realidade brasileira para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. Isso porque, até pouco tempo, usávamos como referência os dados publicados no relatório Center of Diseases Control and Prevention (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na tradução livre), que revelou: a cada 44 crianças de 8 anos, uma é autista”, disse.