Ausência de B.Os maquia dados, aponta Conselho de segurança

Reunião mensal aconteceu contou com presença de autoridades de segurança, lojistas e moradores



Leonardo Oliveira Brito





O Conselho de segurança pública de Niterói fez uma reunião nesta quinta-feira (9) na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Niterói) na Rua Andrade Neves, no Centro, para debater e pautar as autoridades em relação as demandas da área.

A reunião foi comandada pelo presidente do Conselho, Francis Leonardo, e contou com a presença lojistas, moradores, além de delegados da Polícia Civil, do inspetor geral da Guarda Municipal, Leandro da Vitória Nunes; do tenente Alan, do Segurança Presente; e do major Peixoto, representando o comandante do 12º BPM (Niterói), tenente-coronel Aristheu de Góes, que esteve numa agenda oficial.



Dentre vários assuntos debatidos na reunião, dois pontos foram destaque. A questão dos usuários de drogas nas ruas da cidade e a importância do registro de boletim de ocorrência, para que a mancha criminal reflita mais a realidade e assim as ações serem mais efetivas. As autoridades discursaram, citaram seus pontos de trabalho, mas depois a palavra passou para a população.

Segundo uma lojista, que não poderia se identificar por questões de segurança, usuários de drogas e pedintes agressivos atrapalham seu comércio abordando possíveis clientes de seu estabelecimento, fazendo com que ela tenha que colocar cadeado em vários momentos para tentar evitar ataques, roubos e furtos.

A delegada Natacha Oliveira, da 76ª DP (Centro), citou que encontrou na cidade uma situação parecida com a que acontecia, quando era delegada em Copacabana, na zona sul do Rio.

“Encontramos uma relação entre a vulnerabilidade social e nesse aspecto e reforço que apesar de gerar a comoção social, as pessoas deveriam levar essas questões para as autoridades públicas que tem a responsabilidade para fazer isso”.









Outro morador, indignado, se disse a favor da internação compulsória dos usuários de drogas que vivem nas ruas, mas, por outro lado, afirmou que se a medida for adotada na cidade do Rio de Janeiro, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes pensa em fazer, pode gerar uma explosão de casos de drogados e mendigos em Niterói. Citou ainda uma moradora de rua, que não é usuária de drogas e que foi ameaçada por essas pessoas, por causa do local onde fica.



Outra moradora da cidade afirmou que é preciso acabar com a esmola. Discurso que teve ressonância na reunião.

“Nem sempre as pessoas pedem só por sobrevivência pessoal para poderem sair da situação grave. Muitos pedem para poderem realimentar seus vícios através de coisas que são dadas como lata de leite, comida e etc”, afirmou a moradora

Além disso, outras questões foram apresentadas, como quebra de quadrilha que aplicava golpes financeiros, furtos e roubos de cabos e quadrilhas em ferros velhos. Cabe ressaltar que por questões de segurança, os moradores e a lojista não quiseram ser identificados publicamente em imagens e nome.

Diante da situação, foi ressaltada a importância de prestar boletim de ocorrência diante de ameaça, roubo e furto por parte dessas pessoas. Essa ausência de dados acaba maquiando os verdadeiros dados de segurança na cidade e por consequência, no estado.



O delegado Lauro Rangel, titular da 81ª DP (Itaipu), citou que são muito importantes as questões apresentadas, mas pede que as denúncias cheguem à polícia.



“É preciso ouvir tudo que foi apresentado aqui. Nós estamos querendo ajudar a população e somente através desses dados vamos conseguir trabalhar em cima de cada caso”, afirmou.

Representando o Segurança Presente de Niterói, o tenente Alan, que é coordenador da base Centro do programa, afirmou que recebeu todas as demandas relacionadas ao bairro e ressaltou a importância da reunião.



“A importância é sair dos dados frios e ouvir os anseios da população, junto com todos os representantes da sociedade e trabalhar para atender a todos, sem dúvidas”, ponderou.

Para o major Peixoto, do 12° batalhão da PM, a reunião é importante para que haja esse diálogo entre moradores, comerciantes e autoridades.



“Muitas vezes não temos a materialização desses registros, portanto é importante a denúncia para que a gente no nosso planejamento verifique em ações pontuais esses casos. Até para que depois, a gente possa passar para a população através dos números, a resposta, com o nosso trabalho, dessas demandas”, disse o militar.



O presidente do Conselho de Segurança Pública, Francis Leonardo, acredita que a reunião teve saldo positivo e que haverá soluções através do diálogo para as demandas feitas.



“Essa é a única reunião onde todas as autoridades de segurança pública de Niterói estão presentes e o melhor, estão dispostos a ouvir os anseios. Ninguém sabe melhor da rotina da rua do que o morador. Em relação aos moradores de rua, pedintes, é importante que as pessoas tenham mais critério na hora de dar alguma coisa, porque tem gente que está lá todos os dias e independente de qualquer ação, eles voltam e pedem. Não usam para sair do vício. Usam o que as pessoas doam para alimentar esse vício. Portanto é fundamental ter esse cuidado”, ressaltou.