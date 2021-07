Aumento no número de casos da Covid-19 faz indicador síntese subir

O secretário de saúde, Rodrigo Oliveira, falou hoje (15) sobre a situação da Covid-19 na cidade. Em mais uma avaliação, ele informou que houve um pequeno aumento no indicador síntese que estava em 6,5 no dia 11 de julho e hoje (15) subiu para 8,25. Segundo ele, o aumento aconteceu devido ao crescente número de casos na cidade. O município ainda está no estágio amarelo nível II.

De acordo com o secretário, a taxa de ocupação nos leitos públicos e privados, está diminuindo de forma constante. O Sindheleste que representa os hospitais particulares da região, informou que, até a segunda-feira (12), houve uma pequena queda na taxa de ocupação dos leitos de Covid-19 do município de Niterói. O número de internados em terapia intensiva, teve uma queda na ocupação de 31% para 27%. Já as internações em leitos clínicos, desceram de 17% para 15%, que é o menor índice desde o início da pandemia em março de 2020. A rede pública de Niterói teve uma queda considerada elevada quando comparada com a última atualização no dia 5 de julho, quando a taxa de ocupação estava em 60% dos leitos clínicos e no último dia 11 de julho estava em 34,8%. Já as internações em UTIs de leitos públicos caíram de 48% para 38,4%.

O secretário de saúde lembrou que na sexta-feira (16) a cidade inicia a vacinação de pessoas com 34 anos ou mais. E pediu que todos que já tomaram a primeira dose, fiquem atentos a data para o retorno da segunda dose, “Pois só assim podemos completar o ciclo de imunização e manter a pessoa protegida”, disse.

ATRASO NA RECARGA DOS CARTÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS

A secretária de planejamento, Ellen Benedetti, informou que a recarga do mês de julho dos cartões de quem tem cadastro nos programas sociais da cidade, começou a ser feita no sábado (10). As famílias cadastradas no Cadastro Único, já receberam seus valores.

Segundo a secretária, houve um atraso na recarga dos cartões das famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de educação.

“Quem deveria ter recebido a partir da segunda-feira (12), teve um atraso devido a uma mudança contratual. Mas tudo já foi resolvido. Até a próxima segunda-feira (19) o crédito de todas essas famílias será depositado”, esclareceu a secretária.

As famílias do programa Busca Ativa e Microempreendedores Individuais, receberão na sexta-feira (16).