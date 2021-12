Aumento do índice de estupros em Niterói é analisado por especialista

Crimes de estupro estão em alta na região que englobas as cidades de Niterói e Maricá. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no acumulado dos 11 primeiros meses de 2021, a alta é de 17,4% (213 casos em 2021, 181 em 2020). Se recortado apenas o mês de novembro, a situação é ainda mais alarmante. Aumento de 50% (27 casos em 2021, 18 em 2020).

A maior parte das vítimas são mulheres. A advogada Gisele Bastos, com atuação de destaque no combate à violência doméstica, aponta que, infelizmente, a tendência do crescimento de casos era algo observado desde o ano de 2019. Contudo, ela frisa que o aumento dos registros também pode estar relacionado ao fato de que as mulheres estão perdendo o medo de denunciar, dessa forma, diminuindo a subnotificação.

“Vale lembrar que o Dossiê Mulher de 2020, que trazia informações de janeiro a dezembro de 2019, já apontava um aumento de 43% no número de estupros em Maricá. Agora a gente tem esse estudo do ISP com aumento de 50% em Niterói e Maricá. A gente felizmente está conseguindo disseminar as informações e as mulheres estão ficando com menos vergonha de denunciar. Muitas não denunciavam por vergonha ou constrangimento”, explicou.

Gisele também destaca que, com as medidas restritivas devido à pandemia cada vez menores, as vítimas também passaram a procurar mais vezes as delegacias, a fim de obter a assistência necessária. Sendo assim, a mulher vítima de violência sexual, ao comunicar o crime às autoridades policiais, passa a contar com uma rede de apoio, principalmente nas Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs).

“Sem denúncia, o fato não aparecia na estatística e os números não aumentavam. Outro fato pode ser a questão da pandemia, as pessoas estavam mais reclusas em sua casa e acabavam não indo à delegacia para fazer o registro pela vergonha e pelo medo da Covid-19. Eu acredito mais na disseminação da informação de que elas têm uma rede de apoio, principalmente na delegacia da mulher”, prosseguiu.

Para Gisele Bastos, mulheres deveriam ter direito a sair sem preocupação

A advogada também deu algumas orientações para que mulheres se previnam de serem vítimas de crimes do tipo. Mas ela faz questão de ressaltar que, em um universo ideal, isto jamais deveria ser uma preocupação porque as mulheres deveriam ter seus direitos respeitados. Contudo, enquanto isso ainda não acontece, algumas medidas acabam se fazendo necessárias.

“Eu, mulher, tendo uma filha de 20 anos, mulher. Nós não deveríamos ter que fazer isso, mas ser mulher já é um desafio para a gente. Deveríamos ser respeitadas como mulheres, deveríamos ser protegidas. Enquanto isso ainda é uma utopia, o que eu aconselho é evitar locais ermos, ruas que não tenham movimento, nunca andar numa calçada onde tenha um terreno baldio, nunca cortar caminhos por ruas desertas”, explicou.

Além disso, também existem algumas precauções que devem ser tomadas em transportes e até mesmo dentro de casa. Por fim, a especialista afirma ter a expectativa de que, um dia, as mulheres tenham seus direitos respeitados e essas medidas não serão mais necessárias, fazendo com que elas não saiam de casa com receio de sofrer alguma violência.

“Quando pedir um carro por aplicativo ou táxi, compartilhar a localização com alguém próximo. Ter alguém com quem a mulher sempre possa contar para compartilhar essa viagem e que possa ajudar. Evitar receber profissionais sozinhas em casa, nunca andar no canto da calçada, principalmente à noite. Nós não deveríamos ter que nos preocupar com essas dicas, mas enquanto a gente não viver essa realidade de mais segurança, são necessárias”, concluiu.

Vitor d´Avila