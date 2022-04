Aumento de 11% dos remédios chega as farmácias

Foto: Ana Maria Braga protestou contra o aumento de remédios.

Rafaela Batista

A semana dos brasileiros começou com uma ‘dor de cabeça’ a mais, por causa do aumento de quase 11% no preço dos medicamentos. Em protesto ao reajuste, a apresentadora do programa ‘Mais Você’, Ana Maria Braga, usou um colar de remédios em rede nacional, nesta segunda-feira (4).

Usando a televisão como a ‘voz do povo’, Ana Maria Braga, que há um tempo vem usando objetos para protestar em rede nacional, como, por exemplo, a bolsa de botijão de gás e o colar de cenoura, por causa também do preço, chegou a vez dos medicamentos. “Não posso deixar de protestar contra o aumento do preço dos remédios”, diz a apresentadora.

Logo em seguida, Ana Maria completa: “quando você pensa que eu já usei de tudo aqui, agora é hora dos remédios se tornarem um artigo de luxo para a população carente”.

O novo reajuste já chegou em algumas farmácias de Niterói, como a Pacheco, Tamoio e Venâncio, desde o dia 1º de abril e a população reclama do aumento. A aposentada Maria de Fátima, de 68 anos, que faz uso diário de remédio para pressão alta fala sobre o aumento.

“Quando fui semana passada na farmácia, já fui informada que teria o aumento dos remédios, mas eu não imaginava que seria dessa forma. O que fazemos agora? Ficar doente na nossa idade já não é uma coisa boa e agora com esse aumento absurdo é pior ainda. Eu preciso fazer uso de alguns remédios todos os dias e com o salário de aposentada que recebo, fica tudo mais difícil”, lamenta Maria de Fátima.

Com mais de 13 mil remédios sofrendo o reajuste de 10,89% nos preços, a professora Célia Alves, de 35 anos, que precisou comprar o remédio para sua filha para o tratamento de pneumonia, conta que os preços estão ‘surreais’.

“Minha filha precisa fazer o uso de alguns medicamentos por causa da pneumonia, vim até a farmácia comprar e os preços estão um absurdo! É uma coisa surreal, graças a Deus tenho a condições de comprar, mas agora o pai de família que não tem? É preciso pensar em tudo”, fala Célia.

Em uma pesquisa feita pelo Jornal A TRIBUNA, com quatro redes de farmácias, para saber quais sãos os remédios mais procurados pela população, são eles:

1 – Dipirona

2 – Losartana

3 – Rivotril

4 – Linezolida

5 – Captopril

6 – Xaretol