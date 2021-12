Aumento absurdo: GNV chegará a R$ 6,20

A notícia do aumento em 50% no preço do gás natural canalizado, comercializado pela concessionária Naturgy – a antiga CEG – no estado do Rio de Janeiro preocupou toda a cadeia envolvida no segmento. Motoristas que instalaram o kit-GNV pensando em economizar no abastecimento, reclamam da alta dos preços. Os responsáveis por postos de combustíveis também estão preocupados. E comerciantes, que trabalham na conversão dos veículos, com a venda e instalação dos kits, também temem pela queda na procura.

De acordo com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), o preço final do metro cúbico do GNV nos postos de combustíveis pode variar entre R$ 5,90 e R$ 6,20. O presidente da Agenersa, Rafael Menezes, disse que o assunto irá constar na pauta da última sessão regulatória da agência, agendada para o próximo dia 28 de dezembro.

O anúncio da alta foi feito, não oficialmente, pela Naturgy (antiga Ceg), informando que a partir do próximo mês vai incidir o reajuste no custo de aquisição do gás (molécula e transporte) comprado da Petrobras. Segundo texto da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), o reajuste poderá vir acompanhado de aumentos por outras empresas.

Em chamadas públicas, para negociar contratos de longo prazo, com vigência de quatro anos, a Petrobras estipulou este reajuste de 50% a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Até novembro, o gás canalizado residencial subiu 20,59%, e o gás veicular 37,78%. Bem acima da inflação média deste ano, que foi de 9,26% no período.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) encaminhou cartas para Ministério das Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo, Governo do Estado do Rio, Petrobras e Alerj pedindo para evitar esse aumento e consequente crise econômica.

A entidade quer evitar “prejuízos que podem ser catastróficos para a sociedade e a economia fluminenses”, como desconsiderar investimentos realizados pelas empresas, colocando em risco empregos e rendas gerados com o combustível; desestimular o consumo e a expansão do uso do gás natural no estado do RJ; criar um ambiente de insegurança e instabilidade no mercado; prejudicar a continuidade dos avanços ambientais obtidos com a expansão do uso do gás natural em sua participação no processo de descarbonização imposto pela pauta global; entre outros.

O empresário André Monteiro, que trabalha com instalação de kits GNV no bairro de São Lourenço, em Niterói, disse que já percebeu suas comercializações caírem em 20%. “Esse aumento é uma preocupação muito grande. Como o GNV é mais barato, a tendência é que as pessoas procurem a instalação para economizar. Vai impactar muito o segmento e estamos num momento pós pandemia em que estamos recuperando as vendas. Quem vai investir no GNV recebe uma notícia dessa fica com medo de comprar”, contou.

SINDICATOS SE ARTICULAM E CLASSE POLÍTICA REAGE

Os diretores do Sindestado-RJ (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência, com atuação estadual) e Sindicomb (Sindicato dos Postos Revendedores do Município do Rio) se articularam com autoridades estaduais, por meio do deputado estadual André Corrêa. Na segunda-feira (13), eles se reuniram com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, por intermédio do parlamentar.

Os sindicatos temem o colapso nas vendas do combustível que integra o programa de transferência de renda do cidadão fluminense, com impacto direto para taxistas, motoristas de aplicativos e para toda a cadeia do gás no Estado. O estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do país, e também o maior mercado consumidor veicular do insumo.

André Corrêa, deputado estadual, entende a possibilidade de aumento como “absurda”: “O reajuste afetaria não só os motoristas, incluindo taxistas e motoristas de aplicativos, mas prejudicaria o fornecimento de gás à indústria e ao comércio, além de penalizar milhares de famílias que recebem o gás encanado em suas residências.”, enumerou o deputado. André Corrêa avalia que o aumento pode ter como consequência o colapso na economia fluminense: “Não é exagero afirmar que isso (o aumento proposto pela Naturgy) vai afetar toda a população e pode derrubar a retomada da economia do estado do Rio de Janeiro.”, avaliou.

Ainda segundo o deputado, com base em análise realizada pela própria Agenersa, em sua última Revisão Quinquenal, haveria possibilidade de redução na margem de comercialização do gás em até 80% no interior e em cerca de 13% do preço praticado na capital.

O deputado federal Chico D´Angelo (PDT/RJ), com base eleitoral em Niterói, lembrou de quem depende do GNV para trabalhar. “A vida de taxistas, motoristas de aplicativo e de todos que utilizam o GNV como combustível para os seus veículos ficará mais difícil em 2022. Mais um oferecimento do desgoverno Bolsocaro”, pontuou.

PREÇO ALTO PREOCUPA MOTORISTAS

O motorista de aplicativo Clayton Fernandes, de 36 anos, disse que trabalha dirigindo e a situação financeira está ficando cada vez pior. “Fiquei sabendo do reajuste e estou torcendo para isso não acontecer. Trabalhar dirigindo está difícil demais. O preço do GNV está muito caro, mas ainda está mais barato do que a gasolina e o etanol”, contou.

Jeferson Felício está insatisfeito que o rumo da economia está tomando

O engenheiro civil Jeferson Felício, de 30 anos, também reclamou do valor aplicado nas bombas. “Temos que analisar tudo. Um carro não é só combustível, tem manutenção, peças. Espero que revejam essa possibilidade do aumento e ele não aconteça”, ponderou.

PETROBRÁS QUERIA 100%

De acordo com a Abegás, a Petrobras chegou a propor reajuste de 100%, mas depois reduziu esse percentual para 50%. Quem usa o gás encanado em casa também tem motivos para ficar preocupado.

A aposentada Rosa Maria Lopes, 67 anos, mora em um condomínio em São Gonçalo e utiliza o gás encanado para cozinhar e para esquentar o chuveiro. “Eu acho que no final vamos pagar essa conta. Se esse aumento vingar isso vai cair no bolso das pessoas. Eu uso o gás encanado, meu filho tem botijão em casa e pagou R$ 110 quando teve que comprar. Acho que a situação econômica do país está muito preocupante”, finalizou.

PREÇOS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga semanalmente os preços dos combustíveis nos municípios. Em Niterói, o valor médio entre 05 e 11 de dezembro, do GNV foi de R$ 4,163, sendo o valor mínimo de R$ 3,999 e o máximo de R$ 4,449 o metro cúbico.

O abastecimento de um veículo com o cilindro de 7,5m³ em um posto que custa o valor mínimo de R$ 3,999 o m³ custaria R$ 29,99, enquanto o valor mais caro, R$ 4,449 custaria R$ 33,367, uma diferença de R$ 3,377.

Se esse abastecimento for semanal, considerando o mês de quatro semanas, a diferença é de R$ 13,508 ou 3,37m³ do valor mais barato. Na semana de 21 e 27 de novembro, o valor médio do GNV era de R$ 4,055, sendo o valor mínimo de R$ 3,899 e o máximo de R$ 4,199 o m³.

Com o aumento em vigor, completar um cilindro de 7,5m³ passaria a custar R$ 44,25, no mínimo, e R$ 46,50 no máximo.

