Aulas presenciais voltam na segunda-feira em São Gonçalo e Itaboraí

As escolas da rede estadual que funcionam nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí retomam as aulas para os alunos das turmas da 3ª série do Ensino Médio e do Módulo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, 511 unidades escolares estaduais já reabriram, em 13 cidades. A possibilidade é de que cerca de 68 mil alunos possam aderir a decisão. Os municípios da lista de flexibilização são: Angra dos Reis, Bom Jesus de Itabapoana, Duque de Caxias, Itaboraí, Mesquita, Natividade, Nilópolis, Niterói, Porto Real, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Seropédica e Sumidouro.

No município de Casemiro de Abreu as aulas presenciais foram suspensas devido a mudança de bandeira da Baixada Litorânea para laranja. Nos outros municípios do estado do Rio de Janeiro as atividades pedagógicas permanecem remotas por decisão das prefeituras ou por conta da classificação de contágio de cada região.

Com horários restritos para que os estudantes ou responsáveis retirem o material didático e o kit alimentação, as escolas da rede permanecem abertas mesmo sem aulas presenciais.