Aulas presenciais para o ensino fundamental 1 retornam nesta segunda em Niterói

Escolas poderão abrir para aulas presenciais, a partir desta segunda-feira (19), para as três primeiras turmas do ensino fundamental 1, nas instituições educacionais e estabelecimentos de ensino situados no Município de Niterói. Ou seja, retornam às salas de aulas turmas do 1º, 2º e 3º anos. Cabe ressaltar que as aulas para a educação infantil também já estão liberadas. As medidas estão no decreto de flexibilização, publicado pela Prefeitura.

As turmas de 4º e 5º anos do fundamental 1 terão aulas na forma presencial permitidas a partir de 26 de abril de 2021. O ensino fundamental 2 terá aulas na forma presencial permitidas a partir de 3 de maio de 2021, ou até que seja atingido indicador Amarelo Nível II, o que ocorrer primeiro.

Ensinos médio, superior e demais modalidades

As aulas para ensino médio, superior e atividades como esportes, música, arte e cultura, cursos de idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes e centro de treinamento e de formação de condutores seguem suspensas as aulas na forma presencial até que seja atingido indicador Amarelo Nível II.