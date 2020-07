Aulas presenciais do ensino superior só em 2021

As aulas presenciais de educação superior estão autorizadas a serem iniciadas no Brasil somente em 2021. De acordo com o governo federal durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus as instituições de ensino com cursos regularmente autorizados poderão substituir o modo tradicional de ensino por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais. As instituições de ensino poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que cumpram a carga horária dos cursos. A autorização foi publicada hoje à tarde no Diário Oficial da União. A portaria Nº 544 é assinada ainda pelo antigo ministro da educação, Abraham Weintraub, que saiu o governo federal no dia 18 de junho deste ano quando publicou um vídeo de despedida ao lado do presidente Bolsonaro.

As instituições de ensino deverão comunicar ao Ministério da Educação (MEC) a opção pela substituição das atividades letivas presenciais pelas digitais, mediante ofício, em até quinze dias após o início das atividades. Será de responsabilidade dos centros de ensino a definição dos componentes curriculares que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas ofertadas, bem como a realização de avaliações durante o período da autorização.

Especificamente para o curso de Medicina, ficou autorizada a substituição apenas às disciplinas teóricas do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato, de acordo com o que foi disciplinado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Sobre os estágios ou às práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição deve ter planos de trabalhos específicos, aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e inclusos no projeto pedagógico do curso e devem obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo CNE.

As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para complementação da carga horária dos cursos.