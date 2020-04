Aulas ficam suspensas até 22 de maio em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo decidiu manter as aulas suspensas nas escolas da Rede Pública Municipal até o próximo dia 22 de maio. A determinação é devido à pandemia causada pelo Coronavírus, cujos números de contaminação vêm subindo em todo o país. A medida visa resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação da Covid-19 no município. O decreto, assinado pelo prefeito José Luiz Nanci (Cidadania), foi publicado nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura.

Segundo o decreto, a medida pode ser revista a qualquer momento e atende à necessidade de proteção da saúde de alunos, professores e demais servidores que atuam nas unidades da Rede Pública Municipal de Ensino.

Em apuração…