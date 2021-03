Aulas em Maricá não retornam e a cidade terá toque de recolher

O prefeito Fabiano Horta informou que a cidade de Maricá vai se adequar, a partir de hoje, ao novo decreto imposto pelo governador em exercício, Cláudio Castro. Hoje à noite, já está valendo o toque de recolher das 23h às 5h. Dentre as medidas, também está suspenso o retorno híbrido das aulas na Rede Municipal de Ensino que aconteceria no dia 5 de abril. As autoridades ainda vão se reunir para decidir uma nova data de retorno.



Fabiano anunciou que uma comitiva formada por Fiscais de Posturas, Tributos, Guarda Municipal, Fiscal de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária vão formar duas equipes de Força de Trabalho para fiscalizar o cumprimento do decreto.



Supermercados têm permissão para funcionamento normal, desde que façam aferição da temperatura dos clientes, além de garantir que todos façam a higienização das mãos antes de entrar no estabelecimento. Quem descumprir pode receber advertência e, até mesmo, ser descredenciado do programa de Moeda Social Mumbuca.



Para bares, restaurantes e lanchonetes, fica estabelecido que só podem funcionar com 50% da capacidade total. Música ao vivo está permitida desdeque nao tenha espaço para dança. Só será permitda a venda de bebidas alcóolicas para os clientes que estejam sentados ns mesas que devem ter 1,5m de distanciamento.



As mesmas regras se aplicam as de shows e espetáculos, bem como boates e arenas fechadas. Todos esses estabelecimentos poderão receber clientes de forma presencial atéas 23h. Após, o atendimento será feito somente por delivery, take away e drive thru.



Com 50% da capacidade de público também estão permitidos os eventos como casamento, aniversários, formaturas, cerimônias oficiais, entre outros eventos de caráter social. Eles também deverão ser encerrados obrigatoriamente até as 23h. Casas de festas podem ser alugadas desde que respeitem tais regras.



Para funcionar, as academia ou centros de ginástica devem orientar aos usuários que higienizem os equipamentos de uso coletivo, e o local só pode ter 50% da capacidade de público. As atividades em grupo são limitadas à 12 pessoas. O estabelecimento também deverá aferir a temperatura corporal dos usuários na entrada dos locais.



As atividades religiosas estão permitidas desde que funcionem com com 30% da capacidade de pessoas sendo obrigatório o uso de máscaras. Deve haver um intervalo mínimo de duas hprasa entre uma celebração e outra para que todo o local possa ser higienizado.