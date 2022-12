Aulas começam em fevereiro na rede municipal de Niterói

O Município de Niterói divulgou, no último final de semana, o calendário do ano letivo na Rede Municipal de Educação para o ano de 2023. O início está programado para o dia 6 de fevereiro. A medida vale para as unidades de educação, Instituições Conveniadas com a Fundação Municipal de Educação, para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As férias escolares irão até o dia 31 de janeiro. Nos dias 1º e 3 de fevereiro será realizado o Conselho de Avaliação e Planejamento (CAP) do primeiro semestre. A abertura oficial do ano letivo está programada para 2 de fevereiro, com o início do ano letivo em 6 de fevereiro. Entre 7 e 21 de julho haverá o recesso escolar. o segundo semestre será iniciado em 24 de julho.

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Niterói

No dia 26 de julho será feito o CAP do segundo semestre. Por fim, em 22 de dezembro de 2023, será feito o encerramento do ano letivo. O Diretor de cada Unidade de Educação ficará responsável por garantir a ampla divulgação do Calendário Escolar 2023 junto à comunidade escolar, afixando-o em local de fácil visibilidade.

Excepcionalidades

Em caso de excepcionalidade e ocorrência de situações adversas, a direção da unidade de educação deverá encaminhar novo calendário escolar a ser submetido à avaliação e aprovação da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional, por meio da Diretoria de Articulação Pedagógica, com fins ao cumprimento integral do calendário escolar estabelecido na Rede Municipal de Ensino de Niterói.