Aula de canoagem gratuita em Jurujuba

No sábado, dia 09 de abril, das 9h às 11h, o Projeto Grael estará participando do evento “Esporte na Rua”, uma iniciativa da Rede de Esporte pela Mudança Social (REMS) em comemoração ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz.

O evento conta com atividades gratuitas abertas ao público que acontecem em pontos espalhados pelo país e horários variados. Serão mais de 700 voluntários, entre educadores, líderes comunitários, atletas e educandos, que estarão promovendo atividades para mais de 4 mil pessoas.

O Projeto Grael estará com sua equipe na Praia do Cais, em Jurujuba, das 9h às 11h, com aulas de canoagem gratuitas para as crianças de 8 até 13 anos. Para participar da atividade basta ir com roupa apropriada para a prática da canoagem. Nossa equipe promete realizar com muita alegria e interação para os pequenos.