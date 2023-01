Augusto Aras ofende Míriam Leitão; Sindicato se posiciona

Em entrevista ao programa “Fato & Opinião”, da Bnews TV, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse, ontem (9), que a jornalista da TV Globo e do jornal O Globo, Míriam Leitão, teria “fetiche” com ele.

A declaração se deu por conta de um texto de Míriam apresentar um ofício que foi emitido no órgão chefiado por Aras:

“Essa senhora parece que tem um fetiche comigo, talvez porque eu não tenha atendido às matérias seletivas para ela e à família dela. Essa senhora foi cortada da seletividade que tinha na Operação Lava Jato. E, provavelmente, o jornal dela, ganhou mais dinheiro do que com a novela das 8”.

No dia das invasões golpistas em Brasília (DF), uma coluna de Míriam, no Globo, remeteu a um ofício assinado pela PGR (Procuradoria Geral da República), em novembro de 2022, que acabou com os grupos das procuradorias que atuavam contra os atos antidemocráticos.

Em nota, o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Souza, classificou com “extremamente lamentável” a atitude de Aras:

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais repudia o comportamento do Procurador Geral da República, Augusto Aras, pela agressão verbal, intolerável, contra a jornalista Miriam Leitão.

É extremamente lamentável, que a mais alta autoridade do Ministério do Público, que tem o papel de zelar pela liberdade de expressão, pela ética, pelos princípios republicanos, democráticos e pelo respeito ao jornalismo, se permita a esta baixeza de linguagem e agressão a jornalista”.

O Globo e a ANJ (Associação Nacional de Jornais) também se posicionaram em relação às declarações do procurador-geral.

Leia as notas na íntegra:

O Globo

“As ofensas à jornalista Miriam Leitão e ao Jornal O Globo, proferidas pelo Procurador Geral da Republica Augusto Aras, nessa segunda-feira em entrevista à BNews, merecem o mais absoluto repúdio.

É assustador que alguém que ocupa o cargo mais elevado do Ministério Público, guardião maior da lei, ofenda a honra de uma das profissionais mais brilhantes e corretas do jornalismo brasileiro. E de um jornal com um extenso histórico de serviços prestados à democracia brasileira.

Ninguém é imune a críticas – nem jornalistas nem autoridades. Mas ninguém, no Estado Democrático de Direito, pode ofender de maneira tão vil como fez o Procurador-Geral. A ofensa de Aras certamente diz mais sobre ele do que sobre Miriam e O Globo”.

Associação Nacional de Jornais (ANJ)

“A ANJ repudia os ataques desferidos pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, contra a jornalista Miriam Leitão, em entrevista ao site BNews na segunda-feira.

O caráter ofensivo das manifestações se torna ainda mais grave quando partem de uma autoridade que deveria zelar pela proteção legal à imprensa e, ao mesmo tempo, defender o respeito à atividade de mulheres jornalistas, que têm sido as mais agredidas nos últimos anos no Brasil.

Por fim, a ANJ reafirma sua solidariedade à Miriam Leitão, vencedora do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa em 2017, exatamente em razão de sua postura permanente em defesa dos valores e princípios que norteiam o melhor jornalismo.”