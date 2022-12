Auditoria sobre compra de ‘caveirões’ começa a tramitar no TCE

Começou a tramitar no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) auditoria para apurar possíveis irregularidades na compra de veículos blindados (caveirões) pela Secretaria de Estado de Polícia Militar junto à empresa Combat Armor Defense do Brasil. A auditoria foi solicitada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em agosto de 2021.

Ao todo, foram comprados 15 novos veículos blindados ao custo de R$ 652,5 mil cada, totalizando, aproximadamente, R$ 9,7 milhões. Para a negociação dos blindados, foi feito pregão eletrônico, no final de 2020, assinado em 5 de março deste ano. O processo licitatório foi polêmico, tendo inabilitação da empresa Linkway, que havia vencido um dos itens, além do pedido de impugnação, feito pela Transrio, que também participou do certame.

O pedido de auditoria foi feito pela omissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Alerj. O deputado estadual Luiz Paulo (PSD), presidente da comissão, comemorou o início da tramitação. O parlamentar afirmou esperar que o procedimento seja concluído o mais rápido possível.

“Eu espero que a auditoria seja concluída o mais rápido possível, visto que faz muito tempo que a gente pediu. Houve tempo. Vamos ver se acelera para ver se está tudo na legalidade ou se há irregularidades. Continuamos na expectativa”, afirmou o deputado

Após a solicitação, em agosto, o cadastro no sistema do TCE-RJ aconteceu apenas em fevereiro de 2022. Dessa forma, a tramitação foi iniciada dez meses depois. Perguntado sobre que motivos poderiam ter provocado a demora, o deputado citou o excesso de apurações em andamento no Tribunal, como os gastos da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Veículos blindados foram comprados de empresa ligada a militante de Trump – Foto: Divulgação/PMERJ

“Ainda estão tendo auditorias de Ceperj, UERJ e há dezenas de contratos que foram pedidas auditorias por indícios de irregularidades. Há atropelos de legislação e de conduta no ano das eleições, por isso muitas auditorias estão sendo feitas”, complementou Luiz Paulo.

A tramitação começou em 6 de dezembro, quando o processo passou da Coordenadoria de Auditoria de Políticas em Segurança Pública e Cidadania para o Núcleo de Distribuição da Secretaria-geral da Presidência do Tribunal. No mesmo dia, foi encaminhado ao Gabinete da conselheira Marianna Montebello Willeman para, na sequência, ser levado ao Ministério Público de Contas.

Em 7 de dezembro, o processo foi encaminhado ao Gabinete do Procurador 2 e, em seguida, retornou ao Núcleo de Distribuição. De acordo com a movimentação mais recente, datada de 8 de dezembro, o processo foi encaminhado novamente ao Gabinete da conselheira Willeman. Até o momento, não foram realizadas sessões ou emitidos acórdãos e ofícios.

Possível ‘lobby’

O homem forte da Combat é Daniel Beck, empresário e fervoroso militante do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo apuração feita pelo jornal Folha de S. Paulo, a empresa surgiu em 2011, como AdFaction, uma empresa de publicidade. No início de 2019, a empresa teve seu nome mudado para o atual e seu objetivo trocado para atuação em serviços de segurança no Brasil. Uma fábrica foi estabelecida, em fevereiro daquele ano, no interior de São Paulo, em Vinhedo.

Veículos estão a serviço da Polícia Militar – Foto: Divulgação/PMERJ

Nesse período, um CNPJ foi emitido para a empresa atuar no Brasil, e quem comanda a operação no país é Maurício Junot de Maria, que, segundo a publicação, é um empresário do ramo e teria ido pessoalmente a Brasília “pedir uma força” ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar nunca se manifestou sobre o suposto “lobby”, enquanto Junot, ao jornal paulistano, afirmou ter apenas apresentado um de seus produtos para o deputado e que a empresa não possui ligações políticas.

Concorrente protesta

Uma das concorrentes derrotadas no processo licitatório, a Transrio chegou a entrar com pedido de impugnação da licitação, sem sucesso, no qual questionava os prazos impostos para a entrega do primeiro veículo blindado.

“Portanto, salta aos olhos e causa espécie que o edital em apreço requeira a entrega dos 10 (dez) primeiros veículos em apenas 60 (sessenta) dias o que, obviamente, indica que há algum fornecedor com o veículo pronto”, afirma trecho do pedido de impugnação feito pela Transrio.

O pregão foi dividido em dois itens, sendo o primeiro relativo ao fornecimento do chassi, vencido pela Combat; e o segundo relativo à carroceria, vencido por outra empresa, Linkway Exportação e Importação, prevendo compra de 32 unidades de cada item. Após a vitória da Linkway, a Combat apresentou recurso contra a concorrente por eventual descumprimento de exigências. O recurso acabou sendo aceito e, na sequência, a Combat igualou a oferta da rival, passando a ser também a vencedora do item 2.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que toda a documentação referente à aquisição dos veículos blindados foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). No momento, a Controladoria da SEPM aguarda o relatório do TCE a respeito

Já a empresa Combat Armor informou através de nota que participa de todas as licitações que entende estar qualificada para atender, seguindo todos os trâmites legais e atendendo todos os requisitos legais que um processo licitatório exige, a fim de se qualificar para participar, e se qualificada, poder cumprir os contratos licitatórios.

“Uma empresa para participar de processos licitatórios, além de investir antecipadamente para fabricação dos produtos que forem objetos do pregão eletrônico, obrigatoriamente precisa estar em dia com o Fisco e principalmente comprovar possuir lastro financeiro para cumprimento dos contratos, inclusive com apresentação de seguro-garantia de cumprimento. Isso tudo, para atender as exigências da administração pública. No caso em tela, fomos legalmente qualificados para essa licitação, vindo a ser homologados em pregão seguindo os rígidos padrões de transparência exigidos por Lei. Na sequência, por obrigação legal, fabricamos veículos blindados para o órgão competente de acordo com a configuração técnica exigida pelo certame”, diz um trecho da nota.

Questionada sobre já ter sido notificada sobre o início da tramitação da auditoria, a Combat Armor Defense afirmou:

“Não temos conhecimento sobre o fato ou condições mencionadas e, portanto, não temos o que declarar sobre o suposto fato mencionado. Consignamos, no entanto, que a Combat pauta sempre pelo estrito cumprimento da legislação e não apoia ou participa de negócios irregulares sejam eles privados ou junto à administração. Inclusive como norma precípua, exige formalmente de todos seus diretores, colocadores e com quem quer que seja que vá ou esteja formatando contratos de serviços ou prestação de serviços, que a Lei anticorrupção vigente, bem como o programa de integridade sejam obrigatoriamente observados e aplicados, sob pena de responder por todas as cominações legais”.