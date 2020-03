Audiência vai debater a ampliação do comércio na Região Oceânica

Com foco nas inovações trazidas pelo novo Plano Diretor, a Câmara Municipal promoverá no próximo dia 17, às 14h, audiência pública para o debate sobre a legalização de empreendimentos comerciais na Região Oceânica de Niterói. O evento é uma realização do vereador Atratino Côrtes (MDB), por orientação da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Atratino disse que já passou da hora de chamar a sociedade da região para discutir o importante progresso da região.

“A Região Oceânica obteve um considerável crescimento urbano nos últimos anos devido à infraestrutura que chegou ao local. Por sua vez, com o aumento das demandas se fazem necessários a ampliação dos serviços oferecidos a população, ajudando assim o desenvolvimento urbano, econômico e ajudará ainda oferecendo empregos as pessoas que residem na região”, declarou o vereador.

Segundo o parlamentar, existem casos de fração urbana em que a lei determina algumas atividades comerciais, excluindo inúmeras outras com oferta de serviço semelhante, porém de muita necessidade ao complemento do comércio local em atendimento ao cidadão.

“As intervenções devem ser propostas considerando, principalmente, a necessidade de integração e qualificação do território, buscando dar suporte ao pretendido adensamento populacional e construtivo, à diversificação de atividades e ao fortalecimento da economia. Elas estão agrupadas em três diferentes eixos, porém, interligados: qualificação do habitat, mobilidade e ambiental”, disse Atratino.