Audiência pública vai debater ações da Guarda Municipal

A Câmara Municipal de Niterói marcou para o dia 1º de abril, às 18 horas, uma ‘Audiência Pública’ para debater a truculência da Guarda Municipal contra manifestações populares, pessoas em situação de rua e trabalhadores ambulantes na cidade de Niterói. A audiência acontecerá em modelo-hibrido (presencial e virtual), no plenário da Casa Legislativa, e em link do plenário virtual. A convocação é assinada pelo vereador Milton Cal (PP), presidente do Legislativo niteroiense.

Foram convidados o prefeito Axel Grael; o secretário de Ordem Pública, o Cel. Paulo Henrique Azevedo de Moraes; o secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa; o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira; o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os munícipes e representantes das entidades da Sociedade civil do município.

Uma das questões a serem tratadas na audiência aconteceu no dia 14 de fevereiro deste ano, enquanto aconteciam protestos populares pela morte do vendedor Hyago Macedo, na Praça Arariboia. Agentes da Guarda Municipal teriam praticado diversos atos de truculência, os quais foram registrados em vídeo pela população e por redes de televisão. Haveriam imagens que teriam registrado em flagrante um agente da Guarda Municipal agredindo com uma barra de ferro e expressões racistas, um jovem em situação de rua já caído no chão e imobilizado por policiais militares.

Também farão pauta da audiência relatos levados ao conhecimento da Câmara sobre a ação da corporação com a população em situação de rua, ações relacionadas à vendedores ambulantes, além de alegações de constrangimento à lojistas e instituições que doam alimentos.