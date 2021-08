Audiência pública em Maricá com data marcada

Será realizada, no dia 10 de agosto, às 14h, a audiência pública da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Maricá. Os munícipes poderão participar enviando perguntas por meio dos comentários.

A reunião contará com a presença dos vereadores desta Casa de Leis; do secretário de Ordem Pública, Julio César Veras; do comandante da Guarda Municipal, Luciano Moreti; da procuradora do Ministério Público, Elisa Proença; da presidente da União Brasileira de Mulheres, Rafaela Lima; da presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, Ana Maria Quintanilha; do tenente da 6º Cia de Policiamento, Leonardo Malheiros e da presidente da Unegro de Maricá, Mônica Gurjão.

A audiência pública será transmitida por meio de videoconferência e poderá ser assistida pela página oficial da Câmara, no Facebook. https://www.facebook.com/camaramaricaoficial/