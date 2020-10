Audiência pública dia 26 debate criação de área de preservação no Baldeador

Com sete unidades de conservação ambiental, Niterói poderá ganhar mais uma, agora no Baldeador. O tema será debatido em audiência pública no próximo dia 26. “A cidade se destaca na preservação e nos cuidados com o meio ambiente. Estamos sempre buscando alternativas e envolvidos nos trabalhos pelo bem de nossos espaços e ecossistema, com políticas ambientais sérias que protejam nossa fauna e flora”, garante o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Eurico Toledo.

A Secretaria de Meio Ambiente destaca que a criação do parque, além de ser um instrumento de mitigação dos conflitos existentes, é uma ferramenta capaz de potencializar os mais diversos atributos ambientais e turísticos que esta área apresenta, promovendo o surgimento de um novo ponto de visitação e oferecendo, principalmente aos moradores da Zona Norte, uma alternativa de lazer e recreação. Dentre as oportunidades, podem ser destacados: o estímulo à prática de trilhas em associação à preservação do entorno, o fomento de pesquisas científicas e educação ambiental e a contemplação da natureza.

A audiência pública para a criação do Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, com uma área de 70 hectares, próximo ao Morro do Castro, será realizada na próxima segunda-feira de forma on-line e presencial. No site smarhs.niteroi.rj.gov.br/ podem ser encontrados o estudo técnico e o link de transmissão da consulta: youtube.com/watch?v=vEh8vtFDGO8. A consulta presencial ocorrerá na Escola Municipal João Brazil (Estrada Bento Pestanas, s/nº, bairro Baldeador) às 10h. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail areasverdes.pmn@gmail.com.